Kırmızı ışık ihlali kaza yaptırdı: 2 yaralı

Manavgat çevre yolu Demokrasi Bulvarı kavşağında 2 ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından her iki araç sürücüsü de karşı tarafı kırmızı ışık ihlali yapmakla suçladı.

Kaza, Antalya Alanya D400 karayolu Manavgat çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Demokrasi Bulvarına dönmekte olan Mehmet Yücel’in kullandığı 07 ACE 879 plakalı ticari araca, Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Yunus Kılınç’ın kullandığı 07 LPB 30 plakalı ticari araç çarptı.



Sürücüler birbirini suçladı

Her iki araç sürücüsünün birbirini kırmızı ışık ihlali yapmakla suçladığı kazada Mehmet Yücel’in kullandığı 07 ACE 879 plakalı ticari araçta yolcu olarak bulunan Burcu Yücel ve Sevinç Tanışdil yaralandı. 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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