Karantinayı ihlal etti, polise zor anlar yaşattı Hem karantinayı ihlal etti, hem parkta oturdu, hem 3 bin 150 TL ceza yedi Korona virüs nedeniyle 14 günlük karantina sürecini ihlal eden evli ve 2 çocuk babası kişi polis ev sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı

Antalya’da yeni tip Korona virüs nedeniyle (Covid19)karantina koşullarını ihlal edip parkta oturan kişiye 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı. Şahsın karantina sürecinin bitimine kısa bir süre kaldığı ve ailesine yardım götüremediği için dışarı çıkmak zorunda kaldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde polis ekipleri Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi üzerindeki parklarda oturanları görünce uyarı yaptı. Bazı vatandaşlar uyarıyı dikkate alırken, bazıları almadı. Uyarılara rağmen park içinde farklı banklara oturan kişiye kimlik sorgulaması yapan polis 48 yaşındaki Köksal T’nin Korona virüs nedeniyle evinde 14 günlük karantina altında olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Elinde telefonu ve yüzündeki çift maskesi ile bankta oturan Köksal T, durumu polis ekiplerine anlattı. Özel kıyafetleriyle gelen sağlık ekipleri T’yi hastaneye götürmek için bir süre uğraştı. Gerekli yardımın kendisini yapılacağının sözünün verilmesi üzerine Köksal T, ambulansa binmeyi kabul etti. Karantina sürecini ihlal etmek ve yasak olan banklarda oturmaktan Köksal T'’ye 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.

Köksal T'nin fayans ustası olduğu ve birkaç gün önce Korona virüs belirtileri nedeniyle çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldığı, virüsü ayaktan atlattığı ve 14 gün evinde karantina sürecinde olması tebliğ edildi. Karantina sürecinin 9 gününü çalıştığı inşaatta geçiren T, evinden yardım istenmesi üzerine süreci ihlal etmek zorunda kaldığı ve yardım kuruluşlarına ulaşamadığı öğrenildi.

Polis ekipleri bankta yatan bir kişiyi de uyardı.

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