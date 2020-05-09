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Tamer Tuna: Antalyaspor olarak kararın arkasında duracağız

DHA

"Kararı sağlıklı buluyorum" "Fikrim liglerin tamamlanması"Tolga YILDIRIM / ANTALYA (DHA) Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Antalyaspor olarak oynasak da oynamasak da kararın arkasında duracağız. Teknik adam olarak kişisel fikrim liglerin tamamlanması yönündeydi. Ama şartların farkındayım önce insanların, oyuncuların ve futbola hizmet eden herkes için sağlıklı ve adaletli bir oyunla devam etmesi dileğindeyim" dedi. Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, koronavirüs nedeniyle ertelenen lig maçlarının hazırlıklarına başladı. Antrenmanda futbolcular teknik direktör...

Tamer Tuna: Antalyaspor olarak kararın arkasında duracağız

<br>"Kararı sağlıklı buluyorum"<br>"Fikrim liglerin tamamlanması"Tolga YILDIRIM / ANTALYA (DHA) Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Antalyaspor olarak oynasak da oynamasak da kararın arkasında duracağız. Teknik adam olarak kişisel fikrim liglerin tamamlanması yönündeydi. Ama şartların farkındayım önce insanların, oyuncuların ve futbola hizmet eden herkes için sağlıklı ve adaletli bir oyunla devam etmesi dileğindeyim" dedi.<br>Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, koronavirüs nedeniyle ertelenen lig maçlarının hazırlıklarına başladı. Antrenmanda futbolcular teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gruplar halinde çalışmalarını sürdürdü. Süper Lig'de 12 Haziran'da başlayacak maçlar hakkında değerlendirme yapan Tuna, koronavirüs nedeniyle futbolcularının evlerinde interaktif programla haftanın üç günü antrenman ayrıca da bireysel çalışmalarla hazırlık yaptığını anlattı. Dün takımın gerçekleştirdiği ilk antrenmanda Türkiye Futbol Federasyonu'nun koronavirüs tedbirlerini kapsayan önerileri doğrultusunda çalışmalara sahada devam ettiklerini söyledi.<br>"KARARI SAĞLIKLI BULUYORUM"<br>Koronavirüs nedeniyle lige yönelik alınan erteleme kararını o dönemde sağlıklı bulduğunu dile getiren Tuna, "Şimdi de alınan kararı yine sağlıklı buluyorum. Hazırlık aşaması var. 5 hafta önce hazırlık aşamasına başladık. Bu doğru tutum. Gelecekle ilgili birlik, bütünlük içerisinde alınacak kararla ligin başlamasını doğru buluyorum. Alınmış karar, takımların hazırlık süreci var. Bizim için 5 haftalık periyot var var. Bu süreci iyi kullanacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.<br>"FİKRİM LİGLERİN TAMAMLANMASI"<br>Türkiye Futbol Federasyonu'nun liglerle illgili aldığı karara saygı duyduğunu belirten Tuna, konuşmasını şöyle tamamladı: "Bütünlüğün sağlanabilmesi adına herkesin dahil olduğu, futbolcuların da dahil olduğu bir karar verilmeliydi. Şu an alınan bir karar var. Federasyonumuza saygı duyuyorum. Karar alınması bile doğru ama 35 günlük süreç var. O zamana kadar neler değişir hep birlikte göreceğiz. Antalyaspor olarak oynasak da oynamasak da kararın arkasında duracağız. Teknik adam olarak kişisel fikrim liglerin tamamlanması yönündeydi. Ama şartların farkındayım önce insanların, oyuncuların ve futbola hizmet eden herkes için sağlıklı ve adaletli bir oyunla devam etmesi dileğindeyim."DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM<br>2020-05-09 13:42:08<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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