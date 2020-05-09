Antalya'da PTT görevlisinin motosikletini çalan şüpheli yakalandı

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Antalya’da posta dağıtım görevlisinin park ettiği motosikleti çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık, geçtiğimiz 7 Mayıs günü öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 251 Sokakta meydana geldi. PTT dağıtım görevlisi Mehmet Ö,’ motosikletini park edip, teslimat için binaya girdi. Mehmet Ö, dalgınlıkla anahtarını üzerinde bıraktığı motosikletini geri geldiğinde yerinde bulamadı. Mehmet Ö,’nün 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesiyle bölgeye polis ekipleri geldi. Araç takip sistemi üzerinden motosikletin 3 sokak uzaklıkta olduğu belirlendi. Sokağa gelen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri motosikleti park halinde buldu. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayı H.E'nin yaptığını belirledi. Kaldığı evde gözaltına alınan H.E, ifadesinde işsiz olduğu ve değerli kargoları satmak için motosikleti alıp, geri bıraktığını söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.E, adliyeye sevk edildi.

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