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Korkuteli’nde berber ve kuaförlerde yeni dönem hazırlığı

İHA

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde berber, kuaför ve güzellik merkezleri, Pazartesi faaliyete geçmek üzere hazırlıklara başladı. İlçede 43 berber ve 12 bayan kuaförü pazartesi iş başı yapacaklar.

Korkuteli’nde berber ve kuaförlerde yeni dönem hazırlığı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde berber, kuaför ve güzellik merkezleri, Pazartesi faaliyete geçmek üzere hazırlıklara başladı. İlçede 43 berber ve 12 bayan kuaförü pazartesi iş başı yapacaklar.
Korkuteli’nde Pazartesi günü işbaşı yapacak olan berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerlerini belediye temizlik ekipleri dezenfekte etti ve ayrıca eldiven, dezenfekte ilacı normal maske ve perdelik maske verdi. İlçede randevuları almaya başlayan berber ve kuaförler, tek kullanımlık havlu ve kesim önlüğü gibi ekipmanlar hazırladı. Koltuk sayılarını yarıya indiren, iş yerlerini ise sosyal mesafeye göre ayarlayan berber ve kuaförler, her kullanım sonrası makas, makine gibi ekipmanlarını dezenfekte ederek faaliyetini sürdürecek.

"Randevular almaya başladık"
Korkuteli’nde 15 yıldır berberlik yapan Rafet Demir, Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart’ta kapattıkları iş yerlerinin açılacak olmasından ve vatandaşlara hizmete devam edeceklerinden dolayı mutlu olduklarını belirtti.
Randevu sistemiyle müşteri alacaklarını ifade eden Demir, “Müşterilerimize hizmet için tek kullanımlık havlu, örtü ve eldiven ve bone malzemelerimizi hazırladık. Pazartesi gününden itibaren faaliyetimize başlayacağız. Randevularımızı da almaya başladık. Şu anda boyasını, temizliğini, dezenfekte çalışmalarını yapıyoruz. Kurallara uyarak çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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