Antalya'da 21 bin 65 yaşüstünün geri sayımı başladı Antalya Valisi 47 gün sonra sokağa çıkacak 65 yaşüstüne maske dağıtıldığını açıkladı

Antalya'da 65 yaşüstü vatandaşların geri sayımı başladı. Valisi Münir Karaloğlu 47 gündür evlerinde bekleyen 65 yaş üstü vatandaşlara maske dağıtıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun süredir dışarı çıkmayarak kısıtlamaya tabi tutulan 65 yaşüstü vatandaşların belirtilen tarih ve saat aralığında dışarı çıkabileceği kararını kamuoyuna bildirmişti. Bu kapsamda 65 yaş üstü binlerce vatandaş için ilk uygulama bu hafta sonu başlıyor. 65 yaşın üstündeki vatandaşlar 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.



"47 gündür sabırla evlerinde kaldılar"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 65 yaş üstü vatandaşlara maske dağıtıldığını açıkladı. Vali Karaloğlu sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Büyüklerimiz hazır. 47 gündür sabırla evde kalan ve yalnız yaşayan 65 yaş üstü 21 bin 88 büyüğümüz yarın sokak ve parklarda güvenle gezebilsinler diye, hijyene dikkat edilerek hazırlanan üçer adet maskeyi bugün kendilerine ulaştırıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Vali Karaloğlu, "sosyal mesafeni koru" uyarısında da bulundu.



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