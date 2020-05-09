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Günü değişen pazarda tek başına tezgah açtı

DHA

Semih ERSÖZLERİbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı pazar alanlarının yerleri ve günleri değişince ortaya ilginç görüntüler çıktı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bir süredir kurulmayan cumartesi pazarı, kısıtlamanın kalkmasının ardından yalnızca bir pazar esnafına ev sahipliği yaptı. Koranavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlarlar neticesinde bazı semt pazarı alanlarının günleri ve yerleri yoğunluk oluşmaması için değiştirildi. Çoğu semt pazarı ise aynı noktada haftanın farklı günlerinde kurulmaya başlandı. Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe...

Günü değişen pazarda tek başına tezgah açtı

<br>Semih ERSÖZLERİbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı pazar alanlarının yerleri ve günleri değişince ortaya ilginç görüntüler çıktı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bir süredir kurulmayan cumartesi pazarı, kısıtlamanın kalkmasının ardından yalnızca bir pazar esnafına ev sahipliği yaptı.<br>Koranavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlarlar neticesinde bazı semt pazarı alanlarının günleri ve yerleri yoğunluk oluşmaması için değiştirildi. Çoğu semt pazarı ise aynı noktada haftanın farklı günlerinde kurulmaya başlandı. Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'nde bulunan semt pazarı değişiklikten önce cumartesi günleri kuruluyordu. Değişikliğin ardından ise alanda pazartesi ve çarşamba günleri pazar kurulmaya başlandı. Bu hafta kısıtlama uygulanmayınca pazarın cumartesi günü kurulması kararlaştırıldı. Bu durum pazar esnafının ve vatandaşların da kafasını karıştırdı. Pazar alanında bugün yalnızca bir esnaf tezgah açarken, alışveriş için gelen kişiler de büyük şaşkınlık yaşadı.<br>Pazar alanında kurulan tek tezgahı görünce şaşkınlık yaşayan Serkan Duruçay, "Normalde burada cumartesi günleri pazar kuruluyordu. Hafta içi pazartesi ve çarşamba burada pazar kurulmuştu. Maalesef pazarcılar da günleri şaşırdı. İnşallah normalleşme sürecinde bu durum düzelir" dedi.<br>Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması nedeniyle pazarın kurulacağını sanan esnaf Halil Korkmaz, "Antalya'da sokağa çıkma yasağı kaldırılınca pazarımız normal gününde kurulmalıydı. O yüzden gelip tezgahımızı kurduk, ancak gördük ki kimse yok. Bundan sonra normal günlerine dönecek. Haftaya cumartesi tezgahımızı açacağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERİbrahim LALELİ<br>2020-05-09 16:21:11<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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