Deniz girmenin yasak olduğu Antalya'da gençlerin ilginç çözümü Antalya'da üstü açık havuzlu otomobil keyfi

Antalya'da artın hava sıcaklığı ve sahillerin kapalı olması vatandaşları yeni arayışlara sürükledi. Bir grup genç, üstü açık otomobilin içini havuza çevirip seyir halindeyken havuz keyfi yaptı. Bu anlar da cep telefonlarıyla kaydedildi.

Korona virüs sebebiyle havuza ve havuza girmenin yasaklandığı Antalya'da bir grup genç de kendi çarelerini buldu. Üstü açık otomobili modifiye edip adeta havuz haline getiren gençler, seyir halinde Antalya caddelerinde de serinlemenin keyfini yaşadı. Şoför mahallini ve koltuğunu ayıran bir sestem kuran gençler, ön ve arka koltukların bulunduğu yeri suyla doldurdu. İki yolcunun sıcak altında suyun içinde adeta keyif yaptığı anlarda sosyal mesafe kuralının da çok gözetilemedi. Gençlerin Antalya sokaklarında yaptığı eğlence cep telefonlarıyla çekilip sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.