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Ruslar '9 Mayıs'ı balkonlarda kutladı

DHA

Ruslar '9 Mayıs'ı balkonlarda kutladı

<br>Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)İKİNCİ Dünya Savaşı'nda Hitler Almanya´sının teslim olmasıyla birlikte Sovyetler Birliği tarafından Zafer Günü ilan edilen 9 Mayıs, Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik Rus ve Rus dili konuşanlar tarafından kutlandı. Üstü açık otobüsten Rus marşları ve şarkıların söylendiği etkinliğe yerleşik Ruslar balkonlardan eşlik etti.<br>Milyonlarca insanın ölümüne neden olan tarihin en büyük savaşlarından İkinci Dünya Savaşı'nın 8 Mayıs 1945´te Hitler Almanya´sının teslim olmasıyla sona ermesinin ardından Stalin liderliğindeki Sovyetler Birliği, 9 Mayıs´ta zaferini ilan etti. Sovyetler Birliği´nin dağılmasının ardından ise Rusya başta olmak üzere Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Özbekistan gibi Rus dili konuşan ülkelerde de 1945´ten bugüne kadar 9 Mayıs, Zafer Günü olarak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.<br>BALKONLARDAN EŞLİK ETTİLER<br>Türkiye´de en çok yerleşik yabancının yaşadığı Antalya´nın Alanya ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan yerleşik yabancılara Zafer Günü coşkusunu yaşatmak için Rus ordu üniforması giyen Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz ve dernek üyeleri üstü açık otobüsten Rus marşları ve Rusça şarkılar söyledi. Yaklaşık 11 bin Rus vatandaşının yerleşik olarak yaşadığı ilçede Rusların yoğunlukla ikamet ettiği Mahmutlar Mahallesi´nde otobüsle konser veren dernek üyeleri Ruslar tarafından balkonlarda alkışlarla karşılandı. Balkondan çalan marş ve şarkılara eşlik eden Ruslar, ülke bayraklarını ve Türk bayraklarını sallayarak tezahüratta bulundu.<br>'EN DEĞERLİ BAYRAM'<br>Yapılan etkinlikten dolayı Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne teşekkür eden Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz, Zafer Bayramı´nın Rus dili konuşanlar için en önemli ve en değerli bayram olduğunu söyledi. Gündüz, "İkinci Dünya Savaşı´nda 27 milyon Sovyet vatandaşı hayatını kaybetti ve benim dedem de bu savaşta öldü. Anneannem ise savaşta toplama kampında esir olarak çocukluğunu geçirdi" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK<br>2020-05-09 20:12:52<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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