'Denize gireceğim' diyerek kaybolan doktor aranıyor

<br>Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Gazipaşa ilçesinde, 2 gün önce 'denize gireceğim' diyerek evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan doktor Orhan Bican (36) için arama çalışması başlatıldı. Elbiseleri deniz kıyısında bulunan Bican´ın izine henüz rastlanamadı.<br>Doktor Orhan Bican, 2 gün önce anne ve babasına `denize gireceğim´ diyerek evden ayrıldı. Uzun süre eve dönemeyen Orhan Bican için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine arama çalışmaları Orhan Bican´ın denize gireceğini söylediği Pazarcı Mahallesi Selinus Plajı Kızılin mevkiinde başlatıldı. Bican´ın elbiseleri burada yapılan aramada sahil kenarında bulundu. Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orhan Bircan´ın elbiselerinin bulunduğu noktadan arama tarama faaliyetleri başlatılırken, Sahil Güvenlik Komutanlığı´na bağlı dalış timi de aramalara destek verdi. Yaklaşık 2 saatlik arama çalışmalarında Orhan Bican´ın izine rastlanmadı. Ekiplerin çalışmalarının devam edeceği belirtildi.<br>Orhan Bican´ın bir süre önce Gazipaşa Havalimanı´ndaki doktorluk görevinden ayrıldığı, eşinden de kısa süre önce boşandığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT<br>2020-05-09 20:32:20<br>
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