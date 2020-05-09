Antalya'da 'sosyal mesafeli oto havuz' turu (2)

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<br>OTOPARKA ÇEKİLDİ, CEZA KESİLDİ<br>Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olduğu için denize ve havuza giremeyen otomobil aksesuarcısı Murat Tokmak´ın, üstünü kesip içerisine branda gererek havuza dönüştürdüğü otomobil, polis tarafından otoparka çekildi. Şikayet üzerine aracın belgelerinde inceleme yapan polis, çekme belgeli ve trafiğe çıkmasının yasak olduğunu belirledi. Tokmak´a da cezai işlem uygulandığı kaydedildi.Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER<br>2020-05-09 20:47:08<br>

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