FTA Antalyaspor çalışmasını sürdürdü

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Fraport TAV Antalyaspor, uzun bir aradan sonra dün yeniden başladığı saha antrenmanlarına bugün de devam etti. Teknik Direktör Tamer Tuna denetiminde gruplar halinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular düz koşu ve istasyon çalışması gerçekleştirdi. Tuna, bugünkü antrenmanda futbolcuları saha içinde farklı bölgelere gönderip toplu çalışmalar da yaptırdı. Kaleciler de takımdan ayrı olarak çalıştı. FTA Antalyaspo, yarın da antrenmanlarını sürdürecek.

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