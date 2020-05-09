Yüzmeye giden doktordan 2 gündür haber alınamıyor

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan ve 2 gün önce evinden denize girmek üzere çıkan doktordan haber alınamıyor.

Edinilen bilgilere göre, anne ve babasıyla yaşayan 36 yaşındaki Dr. Orhan Bican, evden denize gireceğini belirterek ayrıldı. O günden sonra kendisinden haber alınamadı. Bican’ın ailesinin kayıp ihbarı üzerine Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı Bican’ın kayıp olduğu Pazarcı Mahallesindeki Kızılin sahilinde arama çalışması yaptı. Yapılan aramada Bican’ın kıyafetleri ve eşyaları sahil kenarında bulundu ancak Bican’a rastlanmadı.

Alanya Sahil Güvenlik yarın arama çalışmalarına devam edecek. Orhan Bican’ın bir süre önce eşinden ve çalıştığı Gazipaşa Alanya Havalimanındaki işinden ayrıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.