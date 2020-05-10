Kaleköy'ün 'Vefa'sı denizden geliyor

<br>Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Demre ilçesine bağlı Üçağız Mahallesi'nin bir bölümünü oluşturan Kaleköy'de halkın ihtiyaçları, Demre Vefa Sosyal Destek Grubu'nca teknelerle ulaşılarak karşılanıyor.<br>Demre'ye bağlı Üçağız Mahallesi'nin bir bölümünü oluşturan Kaleköy, Türkiye'de kara olan ancak kara yolu ulaşımı olmayan ender yerlerden biri. Kaleköy, yaz aylarında Demre, Kaş ve Üçağız Mahallesi'nden günübirlik yat turuna çıkanlar ile Antalya, Muğla sahillerinden yatla mavi tura çıkan deniz tutkunlarının uğrak yerlerinin başında yer alıyor. Kaleköy, Kekova Koyu'nun hemen kıyısındaki Likya Birliği kentlerinden Simena Antik Kenti ile iç içe bulunuyor. Birinci derecede tarihi ve doğal sit alanı olan Kaleköy'e ulaşım, sadece deniz yolu ile sağlanıyor. Yapılaşmanın yasak olduğu Kaleköy, deniz ve doğanın bir arada olduğu gezilecek yerler arasında yer alıyor.<br>ULAŞIM DENİZDEN<br>Baharda her gün yüzlerce teknenin uğradığı Kaleköy'de, koronavirüs salgını nedeniyle sessizlik hakim oldu. Yaz mevsiminde 120 nüfusun olduğu Kaleköy'e, kışı Demre'de geçirenler henüz dönmediği için az sayıda kişi, koronavirüs mücadelesinde tam izole yaşam sürüyor. Kaleköylülerin ekmek, gıda ve ilaç gibi ihtiyaçları, Demre Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanıyor. Araçla Üçağız Mahallesi'ne getirilen ihtiyaç malzemeleri, Sahil Güvenlik botuyla Üçağız Mahallesi muhtarı, Sahil Güvenlik görevlileri, kaymakamlıktan gelen görevli tarafından denizden ulaştırılıyor.<br>İHTİYAÇLAR TEKNEYLE TAŞINIYOR<br>Tekneyle yaklaşık 10 dakikalık yolculuk sonrası görevliler, Kaleköy'e ulaşıyor. Dar sokaklardan yürüyen gruptakiler, yaşlıların ihtiyaçlarını ve Antalya Valiliği'nce gönderilen gıda paketlerini teslim ediyor. Vefa Sosyal Destek Grubu, sadece 65 yaş ve üstü kişilerin değil isteyen herkesin ihtiyacını karşılıyor. Ekip, Kaleköy'den ayrılırken bölge halkı da el sallayarak uğurluyor. Bazı kişiler ise tekneleriyle karşıya geçerek, Üçağız Mahallesi veya Demre ilçe merkezinden ihtiyaçlarını kendileri temin ediyor.<br>Kaleköy sakinlerinden Hamide Tülü (67), "Kaymakamımıza, Sahil Güvenliğimize teşekkür ederiz. Bizi eksiksiz bırakmıyorlar. Allah razı olsun. İnşallah bu hastalığı yeneriz. Herkes evinde otursun" dedi.<br>Mehmet Tülü (73) ise "Bir ihtiyacımız yok. Her şeyimizi Sahil Güvenlik getiriyor. Allah razı olsun. Mutluyum; ancak bende şeker var. Evde durdukça sıkılıyorum" diye konuştu.<br>KARA YOLU ULAŞIMI YOK<br>Kaleköy'ün bağlı olduğu Üçağız Mahallesi'nin muhtarı Durali Çavuşoğlu, Kaleköy'ün kara olup, kara yolu olmayan yerleşim yerlerinden olduğunu belirterek, "Bu sıkıntılı süreçte Vefa Destek Grubu ve Sahil Güvenlik ekipleri, köylülerimizin ihtiyaçlarını karşılıyor. Normalde virüs olmasa burayı yüzlerce yat ziyaret eder. Bugünlerde sakin günlerini yaşıyor. Evde kalalım, sağlıklı kalalım, bu süreci çabuk atlatalım, normal günlere dönelim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR<br>2020-05-10 08:52:23<br>

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