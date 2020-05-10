Sit alanındaki ev, alev alev yandı

<br>Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da sit alanındaki 2 katlı ahşap evde çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangın 4 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası bina tamamen yandı.<br>Muratpaşa ilçesindeki 1'inci derece sit alanı olan tarihi Kaleiçi semtindeki 2 katlı ahşap ve betonarme evde saat 04.00'te bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Binanın büyük kısmının ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Alevleri gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ise çevrede güvenlik önlemi aldı.<br>İtfaiye ekiplerinin güçlükle müdahale ettiği yangında binanın ahşap bölümleri tamamen yanarken, betonarme bölümlerinin bir kısmı ise yıkıldı. Çevredeki binaların çatılarından da müdahale edilen yangın 4 saatte kontrol altına alınabildi. Alevlerin bitişikteki ahşap binalara sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf etti. Yangın sırasında boş olan binada itfaiye ekipleri soğutma çalışması başlattı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER<br>2020-05-10 09:57:49<br>

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