Antalya'da şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta 30 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Korkuteli İlçe Jandarma ve JASAT ekipleri, Bayatbademleri mevkiinde A.Ö. idaresindeki otomobili durdurdu. Ekipler sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan S.Y. ile K.Ü. isimli kişilerin şüpheli hareketleri ve çelişkili ifadeleri üzerine üst ve araç araması yaptı. Aramada araçta gizli bölmelerde 30 gram eroin maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli ile ilgili adli işlem başlatıldı.

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