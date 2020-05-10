Muratpaşa, Gradara ve Svetvincenat Üçlü Zirvesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Muratpaşa, Gradara ve Svetvincenat Üçlü Zirvesi

İHA

Muratpaşa, Gradara ve Svetvincenat Üçlü Zirvesi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İtalya’dan Gradara Belediye Başkanı Filippo Gasperi ve Hırvatistan’dan Svetvincenat Belediye Başkanı Dalibor Macan’la video konferans görüşmesi yaptı. Başkanlar, online görüşmede salgının turizme etkilerinden şehirlerinde aldıkları önlemlere kadar değerlendirmelerde bulundu.
Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nin Kaleiçi gibi tarihi kent merkezlerine sahip kentleri bir araya getirdiği Kaleiçi Old Town Festivali’nde geçen yıl ‘kardeş kent iyi niyet’ protokolü imzaladığı İtalya’nın Gradara Belediye Başkanı Gasperi ve Hırvatistan’dan Svetvincenat Belediye Başkanı Macan’la video konferans yöntemiyle görüştü.
Görüşmeye, Svetvincenat Belediyesi AB Proje Sorumlusu Marina Bencic, Gradara Belediyesi AB Proje ve Finansman danışmanı Massimiliano Gatto ve yardımcısı Marco Bevilacqua da bağlanırken belediye başkanları korona virüs pandemisiyle mücadele deneyimlerini paylaştı, salgının turizmi nasıl şekillendireceği üzerine görüş alışverişinde bulundu.

"Türkiye'nin ilk dijital demokrasi platformu"
Başkan Uysal, Muratpaşa’da toplumun ihtiyaçlarını önceleyen mücadele stratejisi içinde olduklarını söyledi, kamusal alanlarının dezenfekte çalışmalarıyla başlayan mücadelenin Muratpaşa’da her eve kapı kapı maske dağıtarak devam ettiğini söyledi. Bununla birlikte, Türkiye’nin ilk dijital demokrasi platformu komsumeclisi.com üzerinden ihtiyaç sahipleriyle yardımseverleri buluşturan Komşu Dayanışma Sistemi’ni hayata geçirdiklerini belirten Başkan Uysal, aş evi ve evde bakım hizmeti çalışmalarını da aralıksız sürdüğünü kaydetti.
Salgınla mücadelede Türkiye’de kontrollü sosyal hayat döneminin başladığını ve bu yeni döneme yönelik de çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Uysal, bu kapsamda şehir mobilyalarında bir değişime gittiklerini söyledi. Gasperi’nin de yakında bildiği Kaleiçi’nin anıtsal yapılarından tarihi Üçkapılar’ın yanı başında bulunan park alanında birçok kişinin yan ayana oturmasına müsait olan bankları sandalye ve aralarında bir metre mesafe bulunan iki kişilik banklarla değiştirdiklerini söyledi. Başkan Uysal, ayrıca uzun bir aranın ardından pazartesi günü berber ve kuaförler salonlarının açılacağını da belirterek bu işyerlerinin dezenfektasyonunu yaptıklarını ve yüz koruyuculu siperlikli maske dağıttıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Palyaço kostümlü hemşireler kanser hastası çocukları eğlendirdi
YEREL HABERLER Palyaço kostümlü hemşireler kanser hastası çocukları ...
Palyaço kostümlü hemşireler kanser hastası çocukları eğlendirdi
YEREL HABERLER Palyaço kostümlü hemşireler kanser hastası çocukları ...
Cumhurbaşkanlığı Konseri Kaş’ta
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı Konseri Kaş’ta
Antalya'da şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Antalya'da şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı
Sit alanındaki ev, alev alev yandı
YEREL HABERLER Sit alanındaki ev, alev alev yandı
Meis Kaş Yüzme Yarışı’na korona engeli
YEREL HABERLER Meis Kaş Yüzme Yarışı’na korona engeli
Kaleköy'ün 'Vefa'sı denizden geliyor
YEREL HABERLER Kaleköy'ün 'Vefa'sı denizden geliyor
Yüzmeye giden doktordan 2 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER Yüzmeye giden doktordan 2 gündür haber alınamıyor
FTA Antalyaspor çalışmasını sürdürdü
YEREL HABERLER FTA Antalyaspor çalışmasını sürdürdü
Antalya'da 'sosyal mesafeli oto havuz' turu (2)
YEREL HABERLER Antalya'da 'sosyal mesafeli oto havuz' turu (2)
'Denize gireceğim' diyerek kaybolan doktor aranıyor
YEREL HABERLER 'Denize gireceğim' diyerek kaybolan doktor aranıyor
Ruslar '9 Mayıs'ı balkonlarda kutladı
YEREL HABERLER Ruslar '9 Mayıs'ı balkonlarda kutladı
Antalya’da Ruslar Zafer Bayramı’nı balkonlarda kutladı
YEREL HABERLER Antalya’da Ruslar Zafer Bayramı’nı balkonlarda ...
Antalya sokaklarında üstü açık otomobille havuz keyfi Serçedes'le yürüyen havuz yollarda
YEREL HABERLER Antalya sokaklarında üstü açık otomobille havuz ...
Hırsızlık şüphelisi: Şimdi biz manşetlere mi çıkacağız?/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi: Şimdi biz manşetlere mi ...
Antalya'da 'sosyal mesafeli oto havuz' turu
YEREL HABERLER Antalya'da 'sosyal mesafeli oto havuz' turu
Deniz girmenin yasak olduğu Antalya'da gençlerin ilginç çözümü Antalya'da üstü açık havuzlu otomobil keyfi
YEREL HABERLER Deniz girmenin yasak olduğu Antalya'da gençlerin ...
Antalya'da mağazalar önünde Anneler Günü kuyruğu Anneler Günü öncesi Antalya'nın bazı işlek caddelerinde yoğunluk yaşandı Yoğunluk oluşan cadde de polis güvenlik şeridi çekerek önlem almaya çalıştı Şerite rağmen vatandaşların caddeye girip çıktığı görüldü
YEREL HABERLER Antalya'da mağazalar önünde Anneler Günü ...
Alanyalılar sokağa çıkmadı
YEREL HABERLER Alanyalılar sokağa çıkmadı
Motosiklet tutkunları Kızılay’a umut oldu Antalya'da kan bağışı yapmak için sıraya girdiler
YEREL HABERLER Motosiklet tutkunları Kızılay’a umut oldu Antalya'da ...
Günü değişen pazarda tek başına tezgah açtı
YEREL HABERLER Günü değişen pazarda tek başına tezgah açtı
Antalya'da 21 bin 65 yaşüstünün geri sayımı başladı Antalya Valisi 47 gün sonra sokağa çıkacak 65 yaşüstüne maske dağıtıldığını açıkladı
YEREL HABERLER Antalya'da 21 bin 65 yaşüstünün geri sayımı ...
CHP'li Köleoğlu: Bu plan Olimpos'ta doğanın kurtuluşu olacak
YEREL HABERLER CHP'li Köleoğlu: Bu plan Olimpos'ta doğanın kurtuluşu ...
Korkuteli’nde berber ve kuaförlerde yeni dönem hazırlığı
YEREL HABERLER Korkuteli’nde berber ve kuaförlerde yeni dönem ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X