Muratpaşa, Gradara ve Svetvincenat Üçlü Zirvesi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İtalya’dan Gradara Belediye Başkanı Filippo Gasperi ve Hırvatistan’dan Svetvincenat Belediye Başkanı Dalibor Macan’la video konferans görüşmesi yaptı. Başkanlar, online görüşmede salgının turizme etkilerinden şehirlerinde aldıkları önlemlere kadar değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nin Kaleiçi gibi tarihi kent merkezlerine sahip kentleri bir araya getirdiği Kaleiçi Old Town Festivali’nde geçen yıl ‘kardeş kent iyi niyet’ protokolü imzaladığı İtalya’nın Gradara Belediye Başkanı Gasperi ve Hırvatistan’dan Svetvincenat Belediye Başkanı Macan’la video konferans yöntemiyle görüştü.

Görüşmeye, Svetvincenat Belediyesi AB Proje Sorumlusu Marina Bencic, Gradara Belediyesi AB Proje ve Finansman danışmanı Massimiliano Gatto ve yardımcısı Marco Bevilacqua da bağlanırken belediye başkanları korona virüs pandemisiyle mücadele deneyimlerini paylaştı, salgının turizmi nasıl şekillendireceği üzerine görüş alışverişinde bulundu.



"Türkiye'nin ilk dijital demokrasi platformu"

Başkan Uysal, Muratpaşa’da toplumun ihtiyaçlarını önceleyen mücadele stratejisi içinde olduklarını söyledi, kamusal alanlarının dezenfekte çalışmalarıyla başlayan mücadelenin Muratpaşa’da her eve kapı kapı maske dağıtarak devam ettiğini söyledi. Bununla birlikte, Türkiye’nin ilk dijital demokrasi platformu komsumeclisi.com üzerinden ihtiyaç sahipleriyle yardımseverleri buluşturan Komşu Dayanışma Sistemi’ni hayata geçirdiklerini belirten Başkan Uysal, aş evi ve evde bakım hizmeti çalışmalarını da aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Salgınla mücadelede Türkiye’de kontrollü sosyal hayat döneminin başladığını ve bu yeni döneme yönelik de çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Uysal, bu kapsamda şehir mobilyalarında bir değişime gittiklerini söyledi. Gasperi’nin de yakında bildiği Kaleiçi’nin anıtsal yapılarından tarihi Üçkapılar’ın yanı başında bulunan park alanında birçok kişinin yan ayana oturmasına müsait olan bankları sandalye ve aralarında bir metre mesafe bulunan iki kişilik banklarla değiştirdiklerini söyledi. Başkan Uysal, ayrıca uzun bir aranın ardından pazartesi günü berber ve kuaförler salonlarının açılacağını da belirterek bu işyerlerinin dezenfektasyonunu yaptıklarını ve yüz koruyuculu siperlikli maske dağıttıklarını söyledi.

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