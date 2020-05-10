Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Tolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA) Fraport TAV Antalyaspor, saha antrenmanlarına devam etti.<br>Teknik direktör Tamer Tuna denetiminde gruplar halinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, düz koşu ve istasyon çalışması gerçekleştirdi. Tuna, antrenmanda futbolcuları saha içinde farklı bölgelere gönderip toplu çalışmalar da yaptırdı. Kaleciler de takımdan ayrı olarak çalıştı.<br>FTA Antalyaspor, çalışmalarını gün içinde yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM<br>2020-05-10 10:33:33<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.