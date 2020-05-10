Karantinası sona eren hamile kadın ambulansla evine ulaştırıldı

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Burdur'da 14 gündür Kredi Yurtlar Kurumunda misafir edilen, riskli gebeliği bulunan anne adayının ambulans ile transferi sağlandı. Yurt dışından Türkiye'ye getirilen ve 14 gündür Burdur Kredi Yurtlar Kurumunda kalan misafirin, riskli gebeliği nedeniyle ambulans ile yolculuğu uygun görüldü. İsmi açıklanmayan anne adayı Burdur İl Sağlık Müdürlüğünce organize edilerek Hatay ilinde bulunan ikametine güvenli bir şekilde ulaştırıldı.

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