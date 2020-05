Antalya’da yaşlıların adresi Konyaaltı Sahili oldu Seyir terasına ilk gelen 74 yaşındaki Saime Gün'e polis ekipleri Anneler Günü dolayısıyla gül takdim etti

Antalya’da yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri çerçevesinde 49 gündür evlerinde bulunan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar sokağa çıktı. Sokağa ilk çıkanların adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlar, genelge çerçevesinde bugün 11.0015.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olarak sokağa çıktı. Konyaaltı Caddesi üzerinde ikamet eden yaşlı bireylerin adresi Konyaaltı Varyant terası oldu. 49 gündür sahile ve dışarıya hasret kalan yaşlılar, maske ve eldivenlerini takarak sahile doğru yürüdü. Bazı yaşlı bireylerin yakınlarıyla tekerlekli sandalyeyle varyanta geldiği görüldü. Polis ekipleri de varyant çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri zaman zaman yaşlılarla sohbet etti.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu 21 bin kişinin uzun bir aradan sonra sokakta güvenle gezebilmeleri için 3’er adet maske dağıtımı yaptıklarını açıklamıştı. Yaşlıların sosyal mesafe kuralına riayet ettikleri ve maske taktıkları görüldü.



"Kendimi dışarı attım"

Varyanta ilk gelen emekli terzi 74 yaşındaki Saime Gün, “Nasıl dışarı çıktığımı bilemedim kendimi. Biz bunaldık. 2 aydır içerideyiz. Yürüyüşe çıktım. Denizi göreceğim, onun için geldim. Ben yaşımı almışım, gençlerimiz Allah’a emanet. Özledim sahili. Yasaktan önce yürüyüş yapıyordum. Manzara çok güzel şu an. Sahil bomboş, yeni bir dünyaya mı girdik, bomboş” dedi.

Polis ekipleri ise sahile ilk gelen Gün’ün Anneler Günü’nü tebrik ederek, çiçek takdim etti.

Emekli polis memuru Erdoğan Gönüllü ise, genelde yasağa uyduğunu söyledi. Her gün sahilde yürüdüğünü dile getiren Gönüllü, "Bugün çok güzel oldu, ayaklarımızı tutulmuştu. Hasta mıyım diye şüphelenmeye başlamıştım. Yasaktan önce her gün buraya gider gelirdim. Kısa süreli de olsa bugün geldim. Gezerek 4 saati doldururuz” dedi.



"Üzüldüm"

78 yaşındaki Türkan Karamanlı, "Yaklaşık 2 aydır eve kapalıydık. İlk buraya geldim. Yakınlarımızın mezarı vardı gidemeyeceğim. Sahil bomboş. Her gün geliyordum, bir aydır gelemedim. Kısıtlama kalkınca hemen buraya geldim. Sahilin bomboş olması beni üzdü” diye konuştu.

