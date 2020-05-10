Annelere sessiz kutlama İşitme engelli öğrenciler, çektikleri kliple Anneler Günü'nü kutladı

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Antalya'nın Serik ilçesinde Halk Eğitim Merkezi öğrencileri, işaret dili ile Anneler Günü'nü kutladılar.

Dünyayı saran Covid19 nedeniyle eğitime ara verilen Halk Eğitim Merkezi'nde işaret dili bölümü öğrencileri, hazırladıkları video ile Anneler Günü'nde farkındalık oluşturdular. Türkiye'de korona virüsü salgınından ötürü bu sene evlerde kutlanan Anneler Günü'nde öğrenciler, öğrendikleri işaret dili ile işitme engelli anneleri de unutmadılar. Evlerinde çektikleri video ile Anneler Günü'nü kutlayan öğrencilerin videosu sosyal medya üzerinden annelere ulaştırıldı.

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