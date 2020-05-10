Annelere 10 bin adet saksı çiçeği Manavgat'ta üç ayrı noktada anneler için çiçek dağıtım noktası kuruldu

Manavgat Belediyesi, Anneler Günü münasebetiyle Manavgatlı annelere 10 bin adet saksı çiçeği dağıttı. 3 noktada gerçekleşen çiçek dağıtımına katılan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, annelerin gününü kutladı. Çiçek dağıtımı sırasında sosyal mesafenin korunmasına özen gösterilirken sıraya girenlerin ateşleri ölçüldü megafonla uyarı yapıldı.

Manavgat Belediyesi, Anneler Günü’nde Manavgatlı annelere evlerinde yetiştirmeleri için 10 bin adet saksı çiçeği hediye etti. Sardunya ve karanfilden oluşan saksı çiçeklerine annelerin yanı sıra eşlerine ve annelerine götürmek isteyen erkeklerin de büyük ilgi gösterdiği gözlendi.

Cumhuriyet Meydanı, AKM Önü ve Yapay Şelale de gerçekleştirilen çiçek dağıtımına katılarak vatandaşlara çiçek dağıtıp anneler gününü kutlayan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “En değerli varlıklarımız olan annelerimizin ellerinden öpüyor, tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum” dedi.

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