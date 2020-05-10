Alanya’da yaşlıların sokak keyfi 65 yaş ve üzeri yerleşik yabancı yaşlılar da kendilerini sokağa attı

Antalya’nın Alanya ilçesinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların 4 saatlik sokağa çıkma izninin başlamasıyla yaşlılar kendilerini sokaklara attı. Sokağa çıkan yaşlıların çoğunluğu yerleşik yabancı olması dikkat çekti.

Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı ardından 50 gün sonra bugün 4 saatliğine sokağa çıkma izni verildi. Saat 11.00'da başlayan izinle Alanya’daki 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile yerleşik yabancılar sokağa çıktı. İlçede özellikle sahil şeridine yakın yerlerde yoğunluk yaşanırken, yaşlılar arasında çoğunluğun yerleşik yabancı olması dikkat çekti. Bazıları sahil yolun ve caddelerde uzun süre yürüyüş yaparken, kimileri de banklarda oturup vakit geçirmeyi tercih etti.

50 gün aradan sonra eşiyle beraber sokağa çıkarak yürüyüş yapan 67 yaşındaki İdris Dingil, çok mutlu olduğunu söyledi. Dingil, “ Allah’ıma şükürler olsun. Dışarı çıktık yürüyüş yapıyoruz. Ayaklarımız hiç olmazsa biraz açılıyor ama tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Allah Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızdan binlerce kere razı olsun. Eğer başka bir hükümet olsaydı şimdiye telef olmuştuk. Allah hakkımızda hayırlısını versin inşallah iyi olur” dedi.



“Bugün sanki bizim bayramımız gibi”

Eşi Cevahire Dingil (66) yönetimden çok memnun olduğunu belirterek, “Bugün uzun bir aradan sonra dışarı çıktık, çok mutluyum bugün sanki bizim bayramımız gibi. Bayram gelmeden bayramı yaşamış gibi olduk. 50 gündür evdeydik” diye konuştu.



“Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin”

Tekerlekli sandalye yardımıyla sahil yolunda gezintiye çıkan İlhami Ergün ise şunları söyledi: “Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Uzun süredir evdeydik bugün dışarı çıktık, çok mutluyuz. Bize daha fazla izin verilirse çok daha mutlu oluruz.”

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