'İntihar edeceğim' dedi, polisi görünce kaçtı

<br>Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı olan Ercan C., akrabalarına intihar edeceğini söyleyince polis ekipleri, harekete geçti. İtfaiye ekibi desteğiyle balkondan girilen evinde arama yapılırken, dışarıdan gelen Ercan C., polisleri görünce kaçtı.<br>Manavgat'ın Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde oturan Ercan C.'nin, saat 02.00 sıralarında yakınlarının cep telefonlarına evde intihar edeceğini belirten mesaj atması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Adrese giden ekipler, zile basmalarına rağmen kapının açılmaması ve Ercan C.'nin cep telefonu çağrılarına cevap vermemesi üzerine durumu savcıya bildirdi. Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine olay yerine çağrılan Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla polisler, apartmanın 2'nci katındaki evin açık olan balkon kapısından girdi. Dairede arama yapan ekipler, kimseyi bulamadı.<br>GAZETECİLERE 'YANGIN MI VAR?' DİYE SORDU<br>Polis dairede arama yaptığı sırada taksiyle gelen Ercan C., basın mensuplarına, "Bu apartmanda ben de oturuyorum. Bu bina benim. Apartmanda yangın mı var?" diye sordu. Polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarını balkondan izleyenlerden birinin "Ercan, Ercan" diye seslenmesi ve "Ercan değil mi o?" diye sormasının ardından polis memurları, "Ercan, sen misin?" diye sordu. Polislerin bu sözleri üzerine Ercan C., geldiği taksiyle olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, Ercan C.'yi arama çalışması başlattı.<br>HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ<br>Ercan C. hakkında mahkeme tarafından bir süre önce uzaklaştırma kararı verildiği, eşinin de çocuklarını alarak, akrabalarının yanına gittiği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN<br>2020-05-10 14:29:53<br>

