Çiçekçilerde Anneler Günü hareketliliği

<br>Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ÇİÇEKÇİLERİN Anneler Günü dolayısıyla kısıtlı sektörler dışında tutulması, sektöre hareketlilik getirdi. Çiçekçiler, işlerinde yoğunluk olduğunu belirtirken, en çok orkide ve gül satıldığı öğrenildi.<br>Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında faaliyetleri sınırlanan işletmelerden çiçekçiler, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Anneler Günü'ne özel kısıtlama dışında tutulan sektörler arasında yer aldı. Antalya'da annelerine çiçek almak isteyenler, sabah erken saatlerde çiçekçilerin yolunu tuttu.<br>Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri ihracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, Türkiye genelinde 5 bin çiçekçide hareketlenme yaşandığını belirterek, cumartesi ve pazar yapılacak satışların, çiçekçilere can suyu olacağını kaydetti. Çiçekçilerin çiçek satarak kısıtlama günlerinde moral bulacağını anlatan Başkan Yılmaz, "Sektörün en azından Anneler Günü için kısıtlama dışında tutulması yönündeki talebimiz karşılık buldu. Verilen izinle sektörümüz hareketlendi. Çiçek moral kaynağı olması açısından önemli bir obje. Diğer günlerde de kısıtlama dışında tutulmasını talep ediyoruz" dedi.<br>Çiçekçi dükkanı işletmecisi Vedat Bozoğlu ise Anneler Günü'nde sabah saatlerinden itibaren hareketlilik yaşadıklarını kaydetti. En çok mevsimlik çiçeklerin alıcı bulduğunu anlatan Bozoğlu, "Beyaz orkide çok sattık. 80 ile 120 lira arasında fiyatı değişiyor. Kırmızı güllerin de çok alıcısı oluyor. Onların da adet fiyatı 10 lira. Farklı aranjmanlar yapıyoruz" dedi.<br>Fadime Andaç da dışarı çıkamayan kayınvalidesine sürpriz yapmak için çiçek aldığını, çiçekçilerin açık olmasına sevindiğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR<br>2020-05-10 15:16:51<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.