Emniyet Müdürü Ulucan'dan şehit annelerine ziyaret

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Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve eşi Selda Ulucan, 2015 yılında Hakkari'de terör örgütü tarafından şehit edilen Polis Memuru Serkan Çölkesen ve 15 Temmuz Şehidi Muhammet Oğuz Kılınç'ın annelerini ziyaret etti.

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