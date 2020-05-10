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Antalya'da 65 yaş üstü, seyir terasından denizi izledi (2)

DHA

65 YAŞ ÜSTÜ PARKLARA AKIN ETTİ Antalya'nın her bir noktasında görülen 65 yaş üstü vatandaşlar, parklara da akın etti. Parklardaki spor aletlerine de çıkan 65 yaş üstü bazı vatandaşlar spor yapmayı ihmal etmedi. Parka gelen Mustafa Özbek (70), evde durmaktan ayaklarının ağrıdığını, parkta yürüyüş yaparak kendine geldiğini ifade etti. Özbek, "Biraz yürüdüm ayaklarım açıldı. İnsan evde dura dura bunalıyor. Evde durmaktan bazen hanımla kavga ediyorduk" dedi. Yaklaşık 2 aydır evde kapalı olduğunu, bu fırsattan yararlanmak için parka geldiğini belirten Hatice Özbek (67) ise, "İzin verdiler. Biz de...

Antalya'da 65 yaş üstü, seyir terasından denizi izledi (2)

<br>65 YAŞ ÜSTÜ PARKLARA AKIN ETTİ<br>Antalya'nın her bir noktasında görülen 65 yaş üstü vatandaşlar, parklara da akın etti. Parklardaki spor aletlerine de çıkan 65 yaş üstü bazı vatandaşlar spor yapmayı ihmal etmedi. Parka gelen Mustafa Özbek (70), evde durmaktan ayaklarının ağrıdığını, parkta yürüyüş yaparak kendine geldiğini ifade etti. Özbek, "Biraz yürüdüm ayaklarım açıldı. İnsan evde dura dura bunalıyor. Evde durmaktan bazen hanımla kavga ediyorduk" dedi. Yaklaşık 2 aydır evde kapalı olduğunu, bu fırsattan yararlanmak için parka geldiğini belirten Hatice Özbek (67) ise, "İzin verdiler. Biz de evden çıktık ve parka geldik. İzin bitince yine eve gidip kapanacağız" diye konuştu.<br>Evde epey sıkıldığını kaydeden Şadi Bilgiç (73), "Aşağı yukarı 50 gündür evdeydik. Dışarıya çıkmayı özledik. Zaman zaman dışarı çıkma durumumuz artırılsa iyi olur" dedi. Evde durduğu süre içerisinde her gün eşiyle kavga ettiğini belirten Abdullah Korutopa (70), "Evde oturmaktan ruhum sıkıldı. Dışarı çıktım ve kafa dinliyorum. İzin verseler her gün çıkacağım. Kaç aydır eve kapanmıştık. Evde oturmaktan psikolojim bozuldu" diye konuştu.<br>Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)<br> DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN<br>2020-05-10 15:49:21<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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