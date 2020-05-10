2 ayda tüm ailesini kaybeden anneyi duygulandıran ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

2 ayda tüm ailesini kaybeden anneyi duygulandıran ziyaret

DHA

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde geçen yıl eylül ayında iki çocuğunu trafik kazasında kaybeden, onlardan 1,5 ay önce de eşi kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Emine Kurnaz (46), ailesinden yoksun ilk Anneler Günü'nü yaşadı. Kaymakam Mehmet Kurdoğlu'nun ziyaret ettiği Emine Kurnaz, kızı Ayşe'nin organının nakledildiği kişilerden gelen telefon ve hediyelerle çok mutlu olduğunu söyledi. Emine Kurnaz, "Şu anda 6 evladım var. 3'üyle sürekli görüşüyorum" dedi. Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Boğazkent Mahallesi'nde 27 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen...

2 ayda tüm ailesini kaybeden anneyi duygulandıran ziyaret

<br>Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde geçen yıl eylül ayında iki çocuğunu trafik kazasında kaybeden, onlardan 1,5 ay önce de eşi kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Emine Kurnaz (46), ailesinden yoksun ilk Anneler Günü'nü yaşadı. Kaymakam Mehmet Kurdoğlu'nun ziyaret ettiği Emine Kurnaz, kızı Ayşe'nin organının nakledildiği kişilerden gelen telefon ve hediyelerle çok mutlu olduğunu söyledi. Emine Kurnaz, "Şu anda 6 evladım var. 3'üyle sürekli görüşüyorum" dedi.<br>Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Boğazkent Mahallesi'nde 27 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen motosiklet kazasında çocukları Ayşe (18) ve Okay Kurnaz'ı (15), bu kazadan 44 gün önce ise eşi Faik Kurnaz'ı kaybeden Emine Kurnaz'ı evinde ziyaret etti. Kendisine ait evde tek başına yaşayan Emine Kurnaz, kazada kaybettiği çocuklarından Ayşe'nin organlarını bağışlayarak 5 hastaya umut olmuştu.<br>'BUGÜN KIZIMIN ORGANLARINI ALAN HERKES ARADI'<br>Ziyarette Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Emine Kurnaz'a bir sürpriz yaptı. Kaymakam Kurdoğlu, Emine Kurnaz'ı, kızı Ayşe'nin kalbinin nakledildiği ve şu an İstanbul'da oturan Ayşe Gültekin ile cep telefonu aracılığıyla görüştürdü. Görüşme sırasında duygulu anlar yaşayan Emine Kurnaz, "Benim çocuklarım yanıma gelemiyor. Çocuklarımın yanına gittim ama ne mutlu bana ki oralardan beni hatırlayıp, aradınız. Sağ olun. Çok mutlu oldum. Bugün bu kadar kişi beni yalnız bırakmadığı için gönderdiği hediye için de teşekkür ederim. Artık benim çocuklarım yok. Siz benim evladım olun, kardeşim olun. Ben çok gelmek istiyorum ama şimdi gelemem. Belki kışın mutlaka gelip sizleri ziyaret edeceğim. Sağ olun. Bugün kızımın organlarını alan herkes aradı" dedi.<br>'İYİ Kİ DE VERMİŞİM'<br>Kaymakam ve beraberindekilere o gün organ bağışı kararını vermenin çok güç olduğunu anlatan Emine Kurnaz, "Çok zor karar verdim ama iyi ki de vermişim. Bu kişilerin benim duamdan başka bir ihtiyaçları yok. O çocukların anneye ihtiyaçları var" diye konuştu.<br>Organ bağışladığı kişilerden sadece 2'sini tanımadığını kaydeden Emine Kurnaz, "Göz korneasını alan Bursa'da 23 yaşlarında bir genç kızmış, bir de karaciğerini alan kişi de Denizli'deymiş. Sadece onları tanımıyorum. Diğerlerini tanıyorum sağ olsunlar hepsi aradı" dedi.<br>'KIZIMI GELİN EDEMEMİŞTİM'<br>Kızının karaciğerinin bir parçasının Şanlıurfa'da 3 yaşındaki Ayşe'ye verildiğini belirten Kurnaz, "O rahmetli kızımın adıydı. Ben kendi kızımı gelin edememiştim ama inşallah onun düğününün olduğu gün gidip o mutluluğu onda da tadarım demiştim ama olmadı maalesef küçük Ayşe başka rahatsızlığı nedeniyle yaşama tutunamadı" diye konuştu.<br>'ŞU ANDA 6 EVLADIM VAR'<br>Evlatlarını kaybetmenin üzüntüsü içerisinde ilk Anneler Günü'nde ziyaret edildiği için çok duygulandığını söyleyen Emine Kurnaz, "Bugün çocuklarımı kaybettiğim ilk Anneler Günü. Organlarını bağışladığımız kişiler sağ olsunlar Trabzon'dan böbreğinin birini alan, Van'dan böbreğinin diğerini alan çocuklar aradı. İstanbul'dan kalbini alan Ayşe Gültekin, hediye olarak çiçek göndermiş. Şu anda 6 evladım var. 3'üyle sürekli görüşüyorum" dedi<br>Kurnaz ayrıca, Anneler Günü için gönderilen çiçeğin üzerinde, "Yanınızda olmak isterdim. İnşallah en kısa zamanda görüşmek üzere Anneler Günü'nüz kutlu olsun" yazdığını ve çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.<br>iyaret sırasında Kaymakam Mehmet Kurdoğlu'na ilçe emniyet müdürü, jandarma komutanı, ilçe müftüsü, ilçe nüfus müdürü ve sosyal yardımlaşma müdürü eşlik etti.<br>100 YAŞ ÜZERİ VE ŞEHİT ANNELERİ DE ZİYARET EDİLDİ<br>Diğer yandan Serik Kaymakamlığı tarafından görevlendirilen kurum amirleri eşliğindeki heyetler Serik'te yaşayan 100 yaş üzeri 8 anne ile 18 şehit annesini de ziyaret etti. İlçe Nüfus Müdürü Hatice Tümer ve beraberindeki heyet Boğazkent Mahallesi'nde ikamet eden Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Piyade Teğmen Hakan Kabil'in annesi Leman Akpınar'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında anne Akpınar, "Tüm şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutlarım. Allah'tan sabır diliyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ<br>2020-05-10 17:12:59<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alev alan pres makinesi yandı
YEREL HABERLER Alev alan pres makinesi yandı
Yasağa rağmen çırılçıplak denize girdi
YEREL HABERLER Yasağa rağmen çırılçıplak denize girdi
Kepez’den taksici esnafına korona virüs desteği
YEREL HABERLER Kepez’den taksici esnafına korona virüs desteği
Kaymakam Çimşit Korkuteli’nin en yaşı annelerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Çimşit Korkuteli’nin en yaşı annelerini ...
Antalya'da 65 yaş ve üzerinin sokak özgürlüğü keyfi (2)
YEREL HABERLER Antalya'da 65 yaş ve üzerinin sokak özgürlüğü keyfi ...
Antalya'da 65 yaş ve üzerinin sokak özgürlüğü keyfi (2)
YEREL HABERLER Antalya'da 65 yaş ve üzerinin sokak özgürlüğü keyfi ...
Antalya’da yasağa rağmen denize girdiler
YEREL HABERLER Antalya’da yasağa rağmen denize girdiler
Öykü Arin'den annesine: Sen iyi ki yanımdaydın
YEREL HABERLER Öykü Arin'den annesine: Sen iyi ki yanımdaydın
65 yaş ve üstü vatandaşlar günlerce evde olmanın acısını çıkarttılar Kimi mezarlığa koştu, kimi dostlarına
YEREL HABERLER 65 yaş ve üstü vatandaşlar günlerce evde olmanın ...
Antalya'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar evlerine dönerken zorlandı Vatandaşlar evlerine dönmek istemedi, bekçi ve polis parklardan kaldırmak için uyardı Bazı vatandaşlar el sallayarak evlerine girdi Antalya'da yaşayan yerleşik yabancılarda park ve sahillere indi
YEREL HABERLER Antalya'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar evlerine ...
Antalya'da 65 yaş ve üzerinin sokak özgürlüğü keyfi
YEREL HABERLER Antalya'da 65 yaş ve üzerinin sokak özgürlüğü keyfi
Şehit annesi göz yaşlarına hakim olamadı Kaymakam ve Belediye Başkanını kapıda görünce duygulu anlar yaşadı
YEREL HABERLER Şehit annesi göz yaşlarına hakim olamadı Kaymakam ve ...
65 yaş ve üstü vatandaşlar parklara akın etti
YEREL HABERLER 65 yaş ve üstü vatandaşlar parklara akın etti
Polisten annelere çiçek sürprizi
YEREL HABERLER Polisten annelere çiçek sürprizi
Antalya'da 65 yaş üstü, seyir terasından denizi izledi (2)
YEREL HABERLER Antalya'da 65 yaş üstü, seyir terasından denizi ...
95 Yaşındaki Nürvet Nine’nin Anneler Günü unutulmadı
YEREL HABERLER 95 Yaşındaki Nürvet Nine’nin Anneler Günü unutulmadı
Emniyet Müdürü Ulucan'dan şehit annelerine ziyaret
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Ulucan'dan şehit annelerine ziyaret
Antalya’da hem anneler hem çiçek üreticisi sevindi Sağlık çalışanı, şehit anneleri ve 65 yaş ve üstü annelerin sevinci
YEREL HABERLER Antalya’da hem anneler hem çiçek üreticisi ...
Çiçekçilerde Anneler Günü hareketliliği
YEREL HABERLER Çiçekçilerde Anneler Günü hareketliliği
'Denize gireceğim' deyip kaybolan doktor, her yerde aranıyor
YEREL HABERLER 'Denize gireceğim' deyip kaybolan doktor, her yerde ...
'İntihar edeceğim' dedi, polisi görünce kaçtı
YEREL HABERLER 'İntihar edeceğim' dedi, polisi görünce kaçtı
Antalya'da 2 katlı ahşap yapı kül oldu Tarihi Kaleiçi'nde çıkan yangın 4 saatte söndürüldü
YEREL HABERLER Antalya'da 2 katlı ahşap yapı kül oldu Tarihi ...
Muratpaşa, kıdemli kent sakinlerini sokakta çiçeklerle karşıladı
YEREL HABERLER Muratpaşa, kıdemli kent sakinlerini sokakta ...
Alanya’da yaşlıların sokak keyfi 65 yaş ve üzeri yerleşik yabancı yaşlılar da kendilerini sokağa attı
YEREL HABERLER Alanya’da yaşlıların sokak keyfi 65 yaş ve üzeri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X