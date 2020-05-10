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Kaymakam Çimşit Korkuteli’nin en yaşı annelerini ziyaret etti

İHA

Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, 'Anneler Günü' dolayısıyla şehit annelerini ve ilçenin en yaşlı annesini ziyaret etti.

Kaymakam Çimşit Korkuteli’nin en yaşı annelerini ziyaret etti

Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, ‘Anneler Günü’ dolayısıyla şehit annelerini ve ilçenin en yaşlı annesini ziyaret etti.
Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Yıldız, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Emniyet Müdürü Caner Çiçek, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Başkanı Saliha Şahin ile birlikte ilçedeki şehit ailelerini ziyaret ederek Anneler Gününü kutladı. Evlerinde Kaymakam Çimşit ve beraberindekileri kabul eden ilçenin en yaşı anneleri ve şehit aileleri, böylesi bir günde ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler. Korkuteli’ne bağlı Datköy’de ikamet eden 101 yaşındaki Şerife Öztürk ve Garipçe mahallesinde ikamet eden 100 yaşındaki Fatma Yıldız’ı ziyaret eden Kaymakam Ömer Çimşit, Korkuteli’nin en yaşlı anneleri ile sohbet etti.

"El öpmekten uzak duruyoruz"
Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, bu sene virüsten dolayı çok fazla dışarı çıkılamadığını ve evlere ziyarete gidilmediğini, şehitlerin ülkenin birlik ve beraberliği olduğunu belirterek, “Annelerimiz yiğitlerini, fidanlarını bu vatan için toprağa veren insanlar. Onların ellerini öpmek için geldik ama bu süreçte el öpmekten ve sarılmaktan bir müddet uzak duruyoruz. Bütün şehit annelerimizin gününü kutluyorum. Anne demek, insanlığı kuran ve ülkemizi geleceğe taşıyıp çocuklarımızı yetiştiren insanlar. Onlar hepimiz için çok değerli. Bütün annelerimizin Anneler Gününü kutluyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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