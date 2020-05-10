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Kepez’den taksici esnafına korona virüs desteği

İHA

Kepez Belediyesi, sağlıklı bir şehir içi ulaşımı için salgın süreci boyunca ilçedeki 39 taksi durağında ve 620 ticari takside dezenfekte çalışması başlattı. Dezenfekte çalışmalarını yerinde inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, içinde dezenfektan, maske ve siperlik bulunan sağlık setlerini taksici esnafına teslim etti.

Kepez’den taksici esnafına korona virüs desteği

Kepez Belediyesi, sağlıklı bir şehir içi ulaşımı için salgın süreci boyunca ilçedeki 39 taksi durağında ve 620 ticari takside dezenfekte çalışması başlattı. Dezenfekte çalışmalarını yerinde inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, içinde dezenfektan, maske ve siperlik bulunan sağlık setlerini taksici esnafına teslim etti.
Korona virüs (Covid19) salgını kapsamında ilçenin dört bir yanında önleyici tedbirler alan Kepez Belediyesi, hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’de ilk vakasının görüldüğü andan itibaren dezenfekte çalışmaları başlatarak, ilçenin dört bir yanını dezenfekte eden Kepez Belediyesi, 11 Mayıs’da kepenk kaldıracak kuaför, berber ve güzellik salonlarının ardından, dezenfekte çalışmalarını ilçedeki taksi duraklarında ve taksilerde de sürdürecek. Kepez Belediyesi, sağlıklı bir şehir içi ulaşımı için salgın süreci boyunca ilçedeki 39 taksi durağını ve 620 taksiyi her hafta düzenli olarak dezenfekte edecek. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de ilçesindeki dezenfekte çalışmalarını yerinde inceledi. Taksi duraklarını ziyaret eden ve taksici esnafı ile bir araya gelen Başkan Tütüncü, dezenfekte çalışmalarını yakından takip etti.

Esnaf dostu belediye
Taksi duraklarını tek tek ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yaptığı açıklamada taksici esnafına müjde verdi. Her zaman esnaf dostu bir belediye olduklarını hatırlatan Başkan Tütüncü, “Korona virüsle mücadelemizde şehir içi ulaşımda sağlıklı ve güvenli taşımayı ortaya koyacak dezenfekte çalışmalarını bütün taksi duraklarında ve bütün taksilerimiz için gerçekleştiriyoruz. İlçemizde bulunan 39 taksi durağını ve 620 taksiyi bir defa değil, haftada bir dezenfekte ekiplerimizle dezenfekte edeceğiz. Esnafımıza da, şoför arkadaşlarımıza da birer sağlık seti hediye ettik. Onlarda esnaflık faaliyetini en güzel şekilde yapacaklar. Her zaman söylüyorum, belediyemiz esnaf dostu bir belediyedir. Göstermelik işler değil, netice üretecek işler üretiyoruz.  Esnafımızla gönül gönüle geleceğe doğru yürüyüşümüze devam ediyoruz" dedi.
Başkan Tütüncü’ye ziyareti sırasında AESOB Başkanı Adlıhan Dere ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Niyazi Özçelik eşlik etti. Kepez Belediyesi her hafta düzenli olarak ilçede bulunan 39 taksi durağı ve 620 taksiyi düzenli olarak dezenfekte edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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