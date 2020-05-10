Alev alan pres makinesi yandı

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<br>Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da geri dönüşümde kullanılan pres makinesi, bilinmeyen nedenle yandı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.<br>Yangın, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeşil Sanayi Sitesi 5070 Sokak üzerindeki Denizler Deniz Katı Atık Metal Sanayi adlı iş yerinde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle alev alan pres makinesini söndüremeyen işçiler itfaiyeden yardım istendi. Verilen adrese gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.<br>İş yeri sahibi Şahin Deniz, yangının birden başladığını belirterek, çıkış nedeniyle ilgili bilgisi olmadığını söyledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasını izleyen Deniz, maddi kaybının büyük olduğunu belirtti.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN<br>2020-05-10 17:44:35<br>

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