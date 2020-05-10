Vali Karaloğlu'undan Şehit annelerine 'Anneler Günü' ziyareti

Vali Münir Karaloğlu 10 Mayıs Anneler Günü münasebetiyle şehit annelerini ziyaret edip onların nazarında tüm annelerin Anneler Gününü kutladı.

Vali Münir Karaloğlu, Anneler Gününde şehit anneleriyle bir araya geldi. 10 Mayıs Anneler Günü etkinlikleri kapsamında Antalya’da yaşayan şehit annelerini ziyaret eden Vali Karaloğlu, annelere çiçek takdim ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun selamlarını iletti.

Korona virüsle mücadele kapsamında tedbirlere uyarak gerekmedikçe evden çıkmadıklarını ifade eden şehit anneleri de bu anlamlı günde kendilerini unutmadığı için Vali Karaloğlu’na teşekkür etti.

Şehit annelerin hal ve hatırlarını soran Vali Karaloğlu, “Annelerimizden öğrendiğimiz gibi her zaman, birbirimizi karşılıksız seven, destekleyen, huzur ve barış içerisinde yaşama iradesi gösteren bir toplum olarak hareket etmemizi temenni ediyorum. Sizler en değerli varlıklarınızı biricik evlatlarınızı bu kutsal vatan için, şanlı bayrağımız gökyüzünde hürce dalgalanması için şehit verdiniz. Sizlere ne kadar minnet duysak azdır. Anneler gününde sizleri ziyaret ederek sizlerin nazarınızda tüm annelerimizin Anneler gününü kutlamak istedik. Annelik hisleriyle toplumumuzu kucaklayan tüm kadınların Anneler Gününü kutluyorum. Sizlerin nezdinde, herkesin sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde yaşadığı daha güzel günler, daha aydınlık yarınlar temenni ediyor, sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. İnşallah Korona virüs sürecini atlattıktan nice güzel günlerde bir arada olacağız” dedi.

Ziyarette sosyal mesafe kurallara dikkat eden Vali Karaloğlu, annelere çiçek, maske, dezenfeksiyon malzemesi ve kolonya takdim etti.

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