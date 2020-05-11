Arazi kavgasında yaşlı adamın demir çubukla darp edildiği iddiası Arazisinin ve kulübesinin yakıldığını söyleyen adam şikayetçi oldu 72 yaşındaki yaşlı adam: “Arazime ve bana musallat oldular”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Arazi kavgasında yaşlı adamın demir çubukla darp edildiği iddiası Arazisinin ve kulübesinin yakıldığını söyleyen adam şikayetçi oldu 72 yaşındaki yaşlı adam: “Arazime ve bana musallat oldular”

İHA

Antalya'da arazi meselesi yüzünden çıktığı idida edilen kavgada 72 yaşındaki adam, başına demir çubukla vurularak yaralandı. Tedavisinin ardından polis merkezine giden yaşlı adam ifadesinde, "Arazime ve bana musallat oldular" diyerek, şahıslar hakkında şikayetçi oldu.

Arazi kavgasında yaşlı adamın demir çubukla darp edildiği iddiası Arazisinin ve kulübesinin yakıldığını söyleyen adam şikayetçi oldu 72 yaşındaki yaşlı adam: “Arazime ve bana musallat oldular”

Antalya'da arazi meselesi yüzünden çıktığı idida edilen kavgada 72 yaşındaki adam, başına demir çubukla vurularak yaralandı. Tedavisinin ardından polis merkezine giden yaşlı adam ifadesinde, “Arazime ve bana musallat oldular” diyerek, şahıslar hakkında şikayetçi oldu.
Olay, dün akşam 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesinde yer alan bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tapusu bulunmayan arazide yapı kaydı olduğu belirtilen Mehmet Dursun (72), araziye fidan ekip bir kulübe yaptı. İddiaya göre, geçtiğimiz günlerde araziye yakın bölgede oturan bir grup arazinin boşaltılması için Dursun’u tehdit ettiler. Bunun üzerine yaşlı adam polise giderek şikayetçi oldu. Bugün ise Mehmet ve eşi Nadire Dursun arazideki fidanlarını sularken aynı grup bölgeye gelerek çiftten araziden çıkmalarını istedi. Araziyi çevreleyen çitleri benzin dökerek yaktığı ileri sürülen grup, yine iddiaya göre kulübe ve fidanları da yaktı. Bu sırada Mehmet Dursun ile gruptaki bir kişi arasında kavga çıktı. İsmi öğrenilemeyen kişi Dursun’un başına demir çubuk vurarak yaraladı. Grup ardından olay yerinden uzaklaştı.
Kanlar içerisinde yere yığılan yaşlı adam için bölgeye sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk yardımda bulunduğu Dursun’u tedavi için hastaneye götürürken, arazide çıkan küçük çağlı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. "

"Musallat oldular"
Hastanede tedavisi tamamlanan Dursun, polise ifade vermek için karakola götürüldü. Buradaki ilk ifadesinde, “Arazime ve bana musallat oldular” diyen yaşlı adam, şahıslar hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma, 163 şehit annesini tek tek ziyaret etti Jandarma şehit annelerini unutmadı
YEREL HABERLER Jandarma, 163 şehit annesini tek tek ziyaret ...
FTA Antalyaspor'da neşeli idman
YEREL HABERLER FTA Antalyaspor'da neşeli idman
Arazi tartışmasında demir çubukla yaralandı
YEREL HABERLER Arazi tartışmasında demir çubukla yaralandı
Antalya'da traktör kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Antalya'da traktör kazalarında 2 kişi hayatını ...
Antalya'da iş yeri yangını
YEREL HABERLER Antalya'da iş yeri yangını
Vali Karaloğlu şehit annelerini Anneler Gününde yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu şehit annelerini Anneler Gününde ...
Vali Karaloğlu'undan Şehit annelerine 'Anneler Günü' ziyareti
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu'undan Şehit annelerine 'Anneler Günü' ...
Balıkçı ağına takılıp ölen caretta caretta kıyıya vurdu
YEREL HABERLER Balıkçı ağına takılıp ölen caretta caretta kıyıya ...
Serik'te iki traktör kazası: 1'i çocuk 2 ölü
YEREL HABERLER Serik'te iki traktör kazası: 1'i çocuk 2 ölü
Alev alan pres makinesi yandı
YEREL HABERLER Alev alan pres makinesi yandı
Yasağa rağmen çırılçıplak denize girdi
YEREL HABERLER Yasağa rağmen çırılçıplak denize girdi
Kepez’den taksici esnafına korona virüs desteği
YEREL HABERLER Kepez’den taksici esnafına korona virüs desteği
2 ayda tüm ailesini kaybeden anneyi duygulandıran ziyaret
YEREL HABERLER 2 ayda tüm ailesini kaybeden anneyi duygulandıran ...
Kaymakam Çimşit Korkuteli’nin en yaşı annelerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Çimşit Korkuteli’nin en yaşı annelerini ...
Antalya'da 65 yaş ve üzerinin sokak özgürlüğü keyfi (2)
YEREL HABERLER Antalya'da 65 yaş ve üzerinin sokak özgürlüğü keyfi ...
Antalya'da 65 yaş ve üzerinin sokak özgürlüğü keyfi (2)
YEREL HABERLER Antalya'da 65 yaş ve üzerinin sokak özgürlüğü keyfi ...
Antalya’da yasağa rağmen denize girdiler
YEREL HABERLER Antalya’da yasağa rağmen denize girdiler
Öykü Arin'den annesine: Sen iyi ki yanımdaydın
YEREL HABERLER Öykü Arin'den annesine: Sen iyi ki yanımdaydın
65 yaş ve üstü vatandaşlar günlerce evde olmanın acısını çıkarttılar Kimi mezarlığa koştu, kimi dostlarına
YEREL HABERLER 65 yaş ve üstü vatandaşlar günlerce evde olmanın ...
Antalya'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar evlerine dönerken zorlandı Vatandaşlar evlerine dönmek istemedi, bekçi ve polis parklardan kaldırmak için uyardı Bazı vatandaşlar el sallayarak evlerine girdi Antalya'da yaşayan yerleşik yabancılarda park ve sahillere indi
YEREL HABERLER Antalya'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar evlerine ...
Antalya'da 65 yaş ve üzerinin sokak özgürlüğü keyfi
YEREL HABERLER Antalya'da 65 yaş ve üzerinin sokak özgürlüğü keyfi
Şehit annesi göz yaşlarına hakim olamadı Kaymakam ve Belediye Başkanını kapıda görünce duygulu anlar yaşadı
YEREL HABERLER Şehit annesi göz yaşlarına hakim olamadı Kaymakam ve ...
65 yaş ve üstü vatandaşlar parklara akın etti
YEREL HABERLER 65 yaş ve üstü vatandaşlar parklara akın etti
Polisten annelere çiçek sürprizi
YEREL HABERLER Polisten annelere çiçek sürprizi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X