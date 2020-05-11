Arazi kavgasında yaşlı adamın demir çubukla darp edildiği iddiası Arazisinin ve kulübesinin yakıldığını söyleyen adam şikayetçi oldu 72 yaşındaki yaşlı adam: “Arazime ve bana musallat oldular”

Antalya'da arazi meselesi yüzünden çıktığı idida edilen kavgada 72 yaşındaki adam, başına demir çubukla vurularak yaralandı. Tedavisinin ardından polis merkezine giden yaşlı adam ifadesinde, “Arazime ve bana musallat oldular” diyerek, şahıslar hakkında şikayetçi oldu.

Olay, dün akşam 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesinde yer alan bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tapusu bulunmayan arazide yapı kaydı olduğu belirtilen Mehmet Dursun (72), araziye fidan ekip bir kulübe yaptı. İddiaya göre, geçtiğimiz günlerde araziye yakın bölgede oturan bir grup arazinin boşaltılması için Dursun’u tehdit ettiler. Bunun üzerine yaşlı adam polise giderek şikayetçi oldu. Bugün ise Mehmet ve eşi Nadire Dursun arazideki fidanlarını sularken aynı grup bölgeye gelerek çiftten araziden çıkmalarını istedi. Araziyi çevreleyen çitleri benzin dökerek yaktığı ileri sürülen grup, yine iddiaya göre kulübe ve fidanları da yaktı. Bu sırada Mehmet Dursun ile gruptaki bir kişi arasında kavga çıktı. İsmi öğrenilemeyen kişi Dursun’un başına demir çubuk vurarak yaraladı. Grup ardından olay yerinden uzaklaştı.

Kanlar içerisinde yere yığılan yaşlı adam için bölgeye sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk yardımda bulunduğu Dursun’u tedavi için hastaneye götürürken, arazide çıkan küçük çağlı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. "



"Musallat oldular"

Hastanede tedavisi tamamlanan Dursun, polise ifade vermek için karakola götürüldü. Buradaki ilk ifadesinde, “Arazime ve bana musallat oldular” diyen yaşlı adam, şahıslar hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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