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Nilüferleri koparmanın cezası 146 bin TL

DHA

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'nın bazı tatlı su kaynakları ve Belek'te bulunan otel içindeki göletlerde, rengarenk nilüferler çiçek açtı. Milli park, tabiat parkı gibi koruma alanlarındaki nilüferleri koparmanın cezasının 146 bin TL olduğu belirtildi. Tatlı su kaynaklarında geceleri kapanıp, suyun altına giren, güneşin doğuşuyla tekrar yüzeye çıkan nilüfer çiçekleri açmaya başladı. Türkiye'de Abant, Gölcük ve Beyşehir gibi göllerde, Antalya'da Kırkgöz ve Yamansaz su kaynaklarıyla Kurşunlu Şelalesi'nde, küçük şelaleciklerden sonraki yaklaşık 3 kilometrelik nehir boyunca görülebilen...

Nilüferleri koparmanın cezası 146 bin TL

<br>Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'nın bazı tatlı su kaynakları ve Belek'te bulunan otel içindeki göletlerde, rengarenk nilüferler çiçek açtı. Milli park, tabiat parkı gibi koruma alanlarındaki nilüferleri koparmanın cezasının 146 bin TL olduğu belirtildi.<br>Tatlı su kaynaklarında geceleri kapanıp, suyun altına giren, güneşin doğuşuyla tekrar yüzeye çıkan nilüfer çiçekleri açmaya başladı. Türkiye'de Abant, Gölcük ve Beyşehir gibi göllerde, Antalya'da Kırkgöz ve Yamansaz su kaynaklarıyla Kurşunlu Şelalesi'nde, küçük şelaleciklerden sonraki yaklaşık 3 kilometrelik nehir boyunca görülebilen nilüferler, Belek'teki Özaltın Holding bünyesinde yer alan Gloria Golf Club içinde bulunan göletlerde de rengarenk çiçeklendi. <br>Gloria Golf Club içindeki göletlerde, İtalya ve Hollanda'dan özel olarak getirilen yaklaşık 7 renk ve 4 türdeki nilüfer soğanları yıllar içinde büyüyerek, çiçeklerinin de açmasıyla güzel manzara oluşturdu. Gloria Hotels & Resorts Kurucusu Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Nuri Özaltın'ın eşi Sebahat Özaltın tarafından 7 yıl önce oluşturulan nilüferler, otel içindeki göletlerde her yıl artarak, büyümeye devam ediyor.<br>NİLÜFERLER TEHDİT ALTINDA<br>Yetiştiği doğal ortamdan kopartılarak, süs havuzlarında kullanılmak üzere satıldığı ve yine evlerde yetiştirmek için koparıldığı belirlenen nilüfer çiçekleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce biyoçeşitliliğin korunması kapsamında değerlendiriliyor. DKMP 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik bakımından çok zengin olduğunu belirterek, "Tüm Avrupa'daki 12 bin bitki çeşidinin tamamı ülkemizde bulunmakta. Ülkemizde 3 bin 500 civarında endemik bitki türü var" dedi.<br>İZİN ALINMASI GEREKİYOR<br>Antalya'nın da biyoçeşitlilik açısından çok zengin ve 800 ile 1000 arasında endemik bitki türüne sahip olduğunu söyleyen Kamil, "Biz de Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü ve bölge müdürlükleri olarak doğadaki endemik bitki türlerimizi, yaban hayvan türlerimizi korumakla sorumluyuz. Ekiplerimizle 7/24 esasına göre çalışıyoruz. Doğadan bitki türlerinin toplanması belli usullere bağlı ve izin alınması gerekiyor. Kaçak yolla doğadan toplanırsa idari yaptırım kararları mevcut. 50-100 bin lira veya 100 bin liranın üzerinde cezalarla insanlarımız karşılaşıyor. Bunları gelişigüzel toplamamaları gerekiyor" diye konuştu. <br>KORUMA ALANINDAKİ CEZA 146 BİN TL<br>Nilüferlerin koruma altında olduğunu belirten Rıza Kamil, "2872 sayılı 'Çevre Kanunu' 9'uncu maddesi (k) bendi gereğince nilüfer çiçeğini kopartanlar ve ticaretini yapanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etmekten idari yaptırım uygulanıyor. Biyolojik çeşitliliği tahrip etmek, zarar vermekten 73 bin TL cezası var. Tabi bu ceza normal alanlar için. Korunan alan dediğimiz milli parklarda veya tabiat parklarında izinsiz toplama faaliyeti gerçekleşirse 2 katı olan 146 bin TL ceza uyguluyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR<br>2020-05-11 08:47:44<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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