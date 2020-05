Her gün 3 bin 100 kişiye iftarlık yemek

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin aşevi, bu yıl salgın dolayısıyla evlerde yaşanan Ramazan ayında her gün 3 bin 100 kişiye sıcak yemek ulaştırıyor. Kapı kapı dağıtılan yemekler, yıkanıp dezenfekte edilen kaplarda gerçekleştiriyor.

Geçmiş yıllarda her mahallede binlerce kişinin bir araya geldiği iftar sofraları kuran Muratpaşa Belediyesi, korona virüs salgını dolayısıyla bu yıl evlerde yaşanan Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. Belediyenin Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan kapalı pazar yeri içindeki aşevi, her gün 3 bin 100 kişiye iftarlık sıcak yemek ulaştırıyor.

Muratpaşa Belediyesi’nin kendi kaynakları ve yardımseverlerin ayni bağışlarıyla hizmet veren aşevinde çalışmalar günün erken saatlerinde başlıyor. Aşçısından yemekleri evlere ulaştıran şoföre ve diğer personel, salgın dolayısıyla rutin sağlık kontrolünden geçerek işbaşı yapıyor. Maske, bone, eldiven ve koruyucu tulumlarını giyen aşevi çalışanları daha sonra o günün iftar yemeğini hazırlamak için işe başlıyor. Günün ilk saatleriyle birlikte başlayan çalışma öğle saatlerinde tamamlanıyor.

Yemeklerin hazırlanmasının ardından aşevi mutfağında temizlik başlarken bir yandan da yemekleri evlere dağıtım için ekipler yola çıkıyor. Kapı kapı dağıtılan yemekler, yıkanıp dezenfekte edilen kaplarda gerçekleştiriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.