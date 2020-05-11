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Dr. Yanıkoğlu: “Kalp hastalıkları koronadan öldürücü"

İHA

Kardiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Atakan Yanıkoğlu, "Kalp ve damar tıkanıklığına bağlı sorun yaşayan hastalar, korona virüsünden korktukları için hastaneye gitmiyor, kontrollerini ihmal ediyorlar. Bu durum kalp hastalıklarına bağlı ölüm riskini ciddi oranda artırıyor" dedi.

Dr. Yanıkoğlu: “Kalp hastalıkları koronadan öldürücü"

Kardiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Atakan Yanıkoğlu, "Kalp ve damar tıkanıklığına bağlı sorun yaşayan hastalar, korona virüsünden korktukları için hastaneye gitmiyor, kontrollerini ihmal ediyorlar. Bu durum kalp hastalıklarına bağlı ölüm riskini ciddi oranda artırıyor" dedi.
OFM Antalya Hastanesi Kalp Takımından Kardiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Atakan Yanıkoğlu, korona virüs nedeniyle rutin kontrollerini yaptırmaya korkan kalp hastalarına uyarılarda bulundu. Korona virüs salgını nedeniyle kalp hastalarının kontrollerini ihmal ettiğini söyleyen Yanıkoğlu, “Tüm dünyada olduğu gibi korona salgını ülkemizi de etkiledi. Ülkemizde alınan önlemler etkili oldu, diğer ülkelerdeki gibi kötü bir sonuç ortaya çıkmadı. Salgın sırasında edindiğimiz bazı önemli, hayati risk içeren gözlemler var. Kalp ve damar tıkanıklığına bağlı sorun yaşayan hastalar, korona virüsünden korktukları için hastaneye gitmiyor, kontrollerini ihmal ediyorlar. Bu durum kalp hastalıklarına bağlı ölüm riskini ciddi oranda artırıyor. Özellikle göğüs ağrısı, karın ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı, bayılma gibi ciddi hastalık belirtileri olan hastalar, gecikmeden hekim gözetiminden geçmeli. Unutmamak gerekir ki kalp hastalıkları koronadan daha çok öldürür“ ifadelerini kullandı.

"Kontrollerinizi ihmal etmeyin"
Tüm hastanelerde korona virüsüne karşı üst düzey önlemler alındığına, teşhis ve tedavi işlemlerinin izole ortamlarda gerçekleştiğine dikkat çeken Yanıkoğlu, “Özellikle salgın döneminde kalp hastalıklarına bağlı ölümlerde artışın olduğunu gözlemliyoruz. Bunun nedeni kalp hastalarının hastaneye salgın korkusuyla gitmemeleri, krizi evde geçirmeleridir. Doktorunuza, hastanenize başvuruda bulunup kalbinizi kaldığınız yerden kontrol ettirmeye devam edin. Korona salgını, riskli grup hastalıklarda inanılmaz kötü sonuçlar doğuruyor. Akciğer hastalıkları, kronik diyabet ve kalp hastalıklarına sahipseniz hastaneye gitmekten korkmayın, kontrollerinizi yaptırmaktan çekinmeyin” ifadelerini kullandı.

"Operasyonların çoğu hayati önem taşıyor"
Yanıkoğlu, salgının başladığı günden bu yana görev aldığı hastanede sosyal mesafe kurallarına riayet edildiğini sözlerine ekledi. “Salgın hastalık başladığından bu yana hastanemizde sosyal mesafe kuralına riayet ederek ve salgın hastalığa karşı aldığımız önlemleri maksimum düzeyde tutarak hastalarımızın en güvenli şekilde takip ve tedavilerini sürdürmekteyiz” diyen Yanıkoğlu, “Yine salgın hastalığın ilk gününden itibaren acil statüsünde olan koroner anjiyografi–anjiyoplasti ve aciliyeti ve ivediliği olan açık kalp cerrahisi işlemlerini hastanemizde gerçekleştirdik. Koronanın tehlikesine karşı kalbin, kalp hastalıklarının da ciddi tehlikeli olduğunu bilmekteyiz. Maalesef korona tanısı ya da şüphesi olan hastaların bir kısmının kalp krizi ile vefat ettiğini biliyoruz. Korona öldürücü fakat kardiyovasküler hastalıklar da öldürücüdür. Kalbiniz için de gerekli önlemleri almayı ihmal etmeyin. Salgın hastalık riskinin azalmaya başladığı bu dönem içerisinde işlemlerin daha da güvenle yapılabileceğini hatırlatır, olmasını istemediğimiz ancak daha sonra olabilecek ikinci bir salgın ihtimali öncesinde bu operasyonların yapılmasının hastaların sağlığı açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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