ASAT ilçelerde sorunlu hatları yeniliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Korona salgını nedeniyle cadde ve sokaklarda insan hareketliliğinin düşmesini fırsat bilerek, sorunlu içme suyu hatlarında yenileme çalışması yapıyor. Demre ve Manavgat’ta basınç düşüklüğü yaşanan içme suyu hatlarında bakım onarım çalışması yapıldı.

Antalya’nın Demre İlçesi’nde pandemi nedeniyle sokaklardaki hareketliliğin düşmesini fırsata çeviren Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri sorunlu hatları yeniledi. Demre’nin Gökyazı Mahallesi’nde uzun süredir yüksek katlarda basınç düşüklüğü yaşanması üzerine kolları sıvayan ASAT, içme suyu hattını daha geniş borularla besleyerek, sorunu çözdü. Çalışma sırasında trafikte herhangi bir mağduriyet yaşanmadı.

ASAT ekipleri, Manavgat’ın Kumköy Turizm Bölgesi, Ilıca, Gültepe ve Yeniköy mahallelerini etkileyen içme suyu arızasına da müdahale etti. Sorunlu noktayı tespit eden Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, ana hatta oluşan arızayı kısa sürede onararak, abonelere su verildi.



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