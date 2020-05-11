Kemer Belediyesi Anneler Gününü kutladı

Kemer Belediyesi, süslediği pikap araçla, ilçe genelinde sokak sokak dolaşarak anneler gününü kutladı.

Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Anneler Gününe özel hazırladığı bir araçla baş tacı annelerin gününü hoparlörden kutladı.

Anneler Günü ile ilgili şarkıların ve Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun Anneler Günü ile ilgili mesajını hoparlörden veren belediye ekipleri, elleri öpülesi annelere küçük bir sürpriz yapmış oldu.

Beldibi mahallesinden Çıralı’ya kadar her mahallede dolaşan belediye ekiplerimiz teşekkür eden Başkanımız Necati Topaloğlu, “Bizleri bugüne kadar yetiştiren annelerimize küçük bir hediye vermek istedik. Virüs salgını dolayısıyla annelerimizin ellerini öpemedik ama süslediğimiz araçla günlerini kutlamak istedik. Bizim için aslında anneler günü bir gün değil her gün. Başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin gününü en içten dileklerimle kutlar, ellerinden öperim” diye konuştu.

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