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Serik'te berber, kuaför ve güzellik merkezleri koronavirüs tedbirlerine uygun açıldı

DHA

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde berber, kuaför ve güzellik salonları, yeniden hizmet vermeye başladı. Müşterilerin sırayla ve ateşleri ölçülerek içeri alındığı iş yerlerinde, çalışanlar da maske ve eldiven taktı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları, bugün itibarıyla yeniden faaliyete geçti. Serik ilçesinde, yeniden açılan berber, kuaför ve güzellik salonları, belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi. 6 ayrı ekibin ilçede bulunan tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarında düzenli dezenfekte çalışması...

Serik'te berber, kuaför ve güzellik merkezleri koronavirüs tedbirlerine uygun açıldı

<br>Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde berber, kuaför ve güzellik salonları, yeniden hizmet vermeye başladı. Müşterilerin sırayla ve ateşleri ölçülerek içeri alındığı iş yerlerinde, çalışanlar da maske ve eldiven taktı.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları, bugün itibarıyla yeniden faaliyete geçti. Serik ilçesinde, yeniden açılan berber, kuaför ve güzellik salonları, belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi. 6 ayrı ekibin ilçede bulunan tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarında düzenli dezenfekte çalışması yapacağı belirtildi.<br>Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanlar maske ve eldiven taktı, müşteriler içeri ateşleri ölçülerek sırayla alındı.<br>Berber Süleyman Bucaklıoğlu, "Koronavirüs nedeniyle yaklaşık 2 aydır kapalıydık. Bugün itibarıyla hizmet vermeye başladık. İş yerimizde koltuklar arasındaki mesafeleri yeni düzenlemeye göre ayarladık. Koltuk sayımızı azalttık. Randevu sistemiyle müşteri kabul ediyoruz. İş yerine gelen tüm müşteriler önce ellerini dezenfekte ediyor ardından ateş ölçer ile ateşini ölçtükten sonra içeriye sırayla tek tek alıyoruz. Müşterilerimiz iş yerinin dışında sosyal mesafe kurallarına göre sıra bekliyor. Tıraş sırasında tek kullanımlık havlu ve önlük kullanıyoruz. Sadece saç tıraşı yapıyoruz. Sakal tıraşı olmak isteyenleri ise tıraş makinesiyle kısaltabiliyoruz. Jiletle sakal tıraşı yapamıyoruz. Yeni uygulama vatandaşlarımızın sağlığı için çok iyi. İş yerlerimiz açıldığı için hükümetimize teşekkür ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ<br>2020-05-11 12:15:20<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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