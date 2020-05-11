Öldü sanıldı, yaşadığı ortaya çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da kimliği belirsiz 70 yaşlarında bir adam, parkta hareketsiz yatar halde bulundu. Öldüğü düşünülen, gelen sağlık ekiplerinin yaşadığını fark etmesiyle ambulansa alınan adam, hastaneye götürüldü.<br>Olay, Muratpaşa ilçesi eski sanayide öğle saatlerinde meydana geldi. Sanayi içerisindeki parkta 70 yaşlarında bir kişinin ağzında maske ile hareketsiz yattığını görenler 112'yi aradı. Yanında cep telefonu bulunan adamın nabzını ölçen vatandaşlar, öldüğünü düşündü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Gelen sağlık ekiplerinin kontrol ettiği adamın yaşadığı belirlenince ambulansla hastaneye götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN<br>2020-05-11 12:31:30<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.