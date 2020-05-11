Vinçle 6'ncı kat balkonuna çıkıp evlenme teklif etti

<br>Ahmet İSTEK/ ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da bir genç, kız arkadaşının yaşadığı binanın 6'ncı katına vinç yardımıyla çıkıp, evlenme teklif etti. Gencin arkadaşları, bu anı havai fişek, balon ve konfetilerle kutladı.<br>Güneş Mahallesi'ndeki ilginç evlilik teklifi Güneş Mahallesi'nde yaşandı. Alpaslan adındaki genç, kız arkadaşının yaşadığı binanın önüne vinç götürdü. Genç, arkadaşlarının da balon ve havai fişeklerle eşlik ettiği renkli evlilik teklifinde, vinç sepeti ile kız arakadaşının yaşadığı 6'ncı katın balkonuna çıktı. Genç, burada sevgilisine evlenme teklif etti. Genç kız teklifi kabul ederken,<br>balkondaki 'Seni seviyorum' yazılı balonları ve havai fişekler cep telefonu kameralarına yansıdı. Vinçle yapılan renkli evlilik teklifi sosyal medyada paylaşılınca büyük beğeni aldı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK<br>2020-05-11 13:07:28<br>

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