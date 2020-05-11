Antalyaspor çift antrenman yapacak

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Fraport Tav Antalyaspor, yeniden başlayacak olan Süper Lig için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kırmızı beyazlılar, bugünü çift antrenmanla geçirecek. Bu sabah Teknik Direktör Tamer Tuna denetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular fonksiyonel kuvvet çalışması gerçekleştirdi. FTA Antalyaspor’da futbolcular yaklaşık 1 saat süren antrenmanın ardından dinlenmeye çekildi. Bu akşam günün ikinci antrenmanını gerçekleştirecek olan kırmızı beyazlılar yarın tek antrenmanla günü tamamlayacak.

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