Berberler dualarla yeniden işbaşı yaptı

Antalya’da berberler dua ile yeniden işe başladı. Dükkanlar dezenfekte edildi. Berber ve kuaförler tekrar iş başı yaptı.

Korona virüs (Covid19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileriyle berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerleri 21 Mart tarihinde geçici süreliğine durdurulmuştu. Antalya'nın Serik ilçesinde 60 gün aradan sonra mesaiye başlayan berber ve kuaförler mesleğe ilk kez başlarcasına heyecanla dualar eşliğinde dükkanlarını açtılar.

Berber Harun Şaşmaz, “1 buçuk 2 ay korona virüs dolayısıyla dükkanlarımız kapalıydı. Dükkanlarımız belediyemiz tarafından dezenfekte yapıldı. Açtık Allah’ın izniyle. Tek kullanımlı havlularımızı tedarik ettik. Maskelerimizi ve eldivenlerimizi takıyoruz. Dezenfekte makinelerimizi çalıştırdık. Makinelerimizi temizledik, dezenfekte yaptık. Bugün işte 2 ay aradan sonra ilk işimize başlamış gibi heyecanla işimizi yapıyoruz. Allah’ın izniyle hocamızı da çağırdık. Duamızı da yaptırdık. Korona virüs den dolayı inşallah dükkanlarımız bir daha kapanmaz. Türkiye’den ve bütün dünyadan korona virüs silinir inşallah” diye konuştu.



"Aynı heyecan ve mutlulukla"

Bayan kuaförü Mehmet Çetin ise "Yaklaşık 15 senedir sektördeyim. Yaklaşık 1 buçuk 2 aydır salonumuz kapalıydı. Tekrar işimize geri döndük. Oldukça mutluyuz heyecanlıyız. Serik Belediyesi tarafından dezenfekte işleri de başladığımız günden itibaren halloldu. Daha önceden de ilgilendiler sağ olsunlar. Aynı heyecan ve mutlulukla işimize döndük şu an. Açıkçası çok hani mutluluktan çok söyleyeceğim bir şey yok. Her şey çok güzel gidecek inşallah bundan sonra" diye konuştu.

Kuaförlerin açılacağı günü sabırsızlıkla beklediğini belirten Nahide Aydan, “Tabi ki sektörün açılmasından çok mutlu olduk. Açılır açılmaz da aradım zaten randevu almak için dakikasında. Bakım şart diyoruz. Her şey hayırlı olsun bizim için güzel olsun” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.