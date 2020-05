Başkan Tütüncü, sokak hayvanlarını unutmadı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Anneler Günü’nde hayvan sever annelerle beraber ilçedeki sokak hayvanlarını besledi. Başkan Tütüncü, bu özel günde etkinliğe katılan tüm annelere kırmızı karanfil verdi.

Kepez Belediyesi Anneler Günü’nde özel bir etkinliğe imza attı. Anneler Günü’nde hayvan sever annelerle bir araya gelen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, mahalle mahalle gezerek, sokak hayvanlarını besledi. Başkan Tütüncü, kendi elleriyle beslediği sokak hayvanlarını da sevdi. Sokak hayvanlarına su ve mama desteğinin sağlandığı günde Mobil Veteriner Ekip’te hasta olan sevimli dostların tedavilerini gerçekleştirdi. PAKODER üyeleri ve hayvan severlerin katıldığı etkinlikte gün boyu Kepez’in her noktasına su ve mama dolu kaplar bırakıldı.



Kepez’de hayvanseverlerle önemli projeler

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Anneler Günü’nde hayvansever annelerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Başkan Tütüncü, “Bu anlamlı özel ve güzel anneler gününü PAKODER ve hayvan sever dostlarımızla paylaşıyoruz. Bizim için büyük bir mutluluk. Kepez'in mahallelerinde sokak hayvanlarını besliyoruz. Hayvan sever dernekleri ile işbirliği içerisinde önemli projeler gerçekleştiriyoruz diye konuştu.



"Kepez, kendi mamasını kendi üretecek"

Kepez Belediyesi, olarak her zaman hayvan dostu bir belediye olduklarına da değinen Başkan Tütüncü, sokak hayvanları için sürdürülen çalışmalarda bir ilke daha imza attıklarını da sözlerine ekledi. Kepez Belediyesi’nin, sokak hayvanları için kendi mamasını kendi üreteceğini belirten Tütüncü, “Bu heyecan verici dönemi hemşehrilerimiz ve hayvansever dostlarla paylaşmak istedik. Kepez’in kamusal alanlarda ki, parklarındaki, bahçelerindeki besleme odakları haftanın her günü dolu olacak. Bunları kendi imkanlarımızla yapacağız. Büyük mutluluk. Bundan daha güzel bir Anneler Günü olamazdı. PAKODER’e ve hayvansever dostlarımıza bugünü bizlerle paylaştıkları için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.