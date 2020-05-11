Alanya'da berber ve kuaförlere açılış destek paketi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bugün itibariyle “Tedbirli Sosyal Hayat” dönemi kapsamında açılan kuaför, berber ve güzellik merkezlerini ziyaret ederek, Alanya Belediyesi tarafından hazırlanan “Açılış Destek Paketi” hediye etti.

Alanya Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınına karşı Belediye Korona Mücadele Eylem Planları dahilinde dezenfeksiyon çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in talimatı ile 13 Mart 2020 tarihinde Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde kurulan 18 kişilik dezenfeksiyon ekibi sisleme motorları ile şehirde insan yoğunluğunun fazla olduğu her yerde durmadan dezenfeksiyon çalışması yapıyor.



2 günde 420 işyeri dezenfekte edildi

Alanya Belediyesi dezenfeksiyon ekibi salgın süresince mesai gözetmeksizin 50 gündür çalışmalarına devam ediyor. Dezenfeksiyon ekibi hafta sonunda da 11 Mayıs (bugün) itibariyle faaliyete başlayacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarında dezenfeksiyon çalışması yaptı. 2 gün boyunca hijyenin son derece önemli olduğu 420 işletmede sabah 09.0024.00 saatleri arasında dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.

11 Mayıs Pazartesi günü batı mahalleler, 12 Mayıs Salı günü doğu mahallelerde olmak üzere tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının dezenfekte işlemi Alanya Belediyesi tarafından tamamlanacak.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de 11 Mayıs itibariyle açılışını yapan işletmeleri hem ziyaret etti hem de Alanya Belediyesi tarafından hazırlanan hijyen paketlerinden hediye etti. Her gelen misafir için temizlik şartlarının gözetilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Yücel, “Tedbiri elden bırakmayalım” dedi.



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