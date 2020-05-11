Alanyaspor'da hazırlıklar 2 grup halinde sürüyor

<br>Burcu MUTLU / ALANYA (Antalya) (DHA) Süper Lig'in kalan 8 haftası için hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, bugün antrenmanlara hafta sonu izninin ardından kulüp tesislerinde devam etti.<br>Geçen hafta 3 ayrı grup halinde çalışan turuncu yeşilliler bu hafta 2 ayrı grup şeklinde çalıştı.<br>Süper Lig'e verilen aranın ardından 12 Haziran'da yeniden başlaması beklenen ligin hazırlıklarına koronavirüs tedbirlerine uygun şekilde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde devam eden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Erol Bulut gözetiminde çalışmalarını sürdürdü. Geçen hafta pazartesi günü idmanlara 3 ayrı grup halinde başlayan turuncu yeşilli takım, hafta sonu izninin ardından bugün yeniden çalışmalara başladı. Ancak bu kez çalışmalar 2 ayrı grup halinde yapıldı. <br>Alanyaspor'da haftanın ilk antrenmanı ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra pas ve yön değiştirme çalışması yapan Alanyasporlu futbolcular, antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ<br>Antrenmandan genel ve detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU<br>2020-05-11 19:58:08<br>

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