'Kadim şehir' Elmalı'nın tarihi ve dini mekanlarında sessizlik

<br>Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde tarihi özelliği bulunan dini mekanlar, koronavirüs salgını nedeniyle hüzünlü bir havaya büründü. Ramazan ayı ve öncesinde binlerce kişinin ziyaret ettiği Ketenci Ömer Paşa Cami, Abdal Musa Türbesi, Vahib-i Ümmi Türbesi ve Baltası Gedik Mahmut Baba Türbesi'nde sessizlik hakim. Elmalı Belediye Başkanı İYİ Parti'li Halil Öztürk, "İnşallah dünyamıza kabus yaşatan bu zor günleri birlikte ve beraberlik içinde atlattıktan sonra herkesi kadim şehrimiz Elmalı'nın tarihi, kültürel ve manevi değerlerini görmeye, tarihe tanıklık etmek üzere kadim şehrimize bekliyoruz" dedi.<br>'Kadim şehir' olarak bilinen Elmalı'daki kutsal mekanlar, geçmiş yıllarda her ramazan ayında binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyordu. Özellikle hafta sonlarında Antalya'dan ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden Elmalı'daki kutsal mekanları ziyaret etmek isteyenler için geziler düzenleniyordu. Bu kutsal mekanlara gelenler, dua ederek, huzur buluyordu. Koronavirüs salgını nedeniyle bu kutsal mekanlar kapalı ve tam bir sessizlik içinde.<br>Ziyaretçilerin ilgi gösterdiği mekanların başında gelen Ketenci Ömer Paşa Cami, M.S. 1610 yılında Manavgatlı olan beylerbeyiliğe kadar yükselen, 'Saraybosna fatihi' olarak bilinen Ketenci Mehmet Paşa tarafından yaptırıldı. Osmanlı mimarisinin merkezi planlı, tek kubbeli türünün en güzel örneği ve Mimar Sinan ekolünün şaheseri olan cami, batı Antalya'nın en eski camisi olarak bilinmektedir. Bir ara yıkılan cami, Mareşal Fevzi Çakmak'ın Elmalı ziyaretinde dikkatini çekmiş ve yapılan restorasyonla aslına uygun şekilde yenilenmişti. İç mimarisiyle de eşişiz güzelliğe sahip bu cami, pandemi nedeniyle tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor.<br>Yine Elmalı ilçe merkezinde bulunan bir tarikatın Elmalı piri olan şair, din adamı Vahib-i Ümmi Türbesi ve Elmalı'ya eski yıllarda gelen üç yolun birleşme noktasındaki, rivayete göre Abdal Musa'nın kardeşi olan Mahmut Baba Türbesi de aynı sessizlikten payını almış durumda.<br>Bunların yanında Elmalı'nın Tekke Mahallesi'nde bulunan, Anadolu erenlerinden, şair, düşünür, Hacı Bektaş-i Veli'nin önde gelen haleflerinden Abdal Musa Türbesi de aynı sessizliğe bürünmüş durumda. AleviBektaşi inancında önemli bir yere sahip olan Abdal Musa'nın Tekke Mahallesi'ndeki türbesi, yılın 12 ayında ziyaretçi çeken kutsal mekan. Her yıl haziran ayında düzenlenen etkinliklerle anılan, on binlerin geldiği bu kutsal mekan da koronavirüs nedeniyle kapalı. Her gün gelenler tarafından kurbanlar kesilerek anılan Abdal Musa, bu anmalardan mahrum durumda. Abdal Musa Türbesi de bu günlerin geçmesini bekliyor.<br>Elmalı'da bu kutsal dört mekanın yanında bir de 'Zincirli Kaya' adında, Vahib-i Ümmi Tübbesi'nin hemen ötesinde 2 bin 250 metre yüksekliğindeki Elmalı Dağı'dan kopan, şehre zarar vermemesi için Vahib-i Ümmi'nin duasıyla durduğuna inanılan Zircirli Taş bulunuyor.<br>Elmalılılar ise koronavirüs salgınının bir an önce geçmesini, bu kutsal mekanlara turist akınının başlamasını dört gözle bekliyor.<br>'KORONAVİRÜS NEDENİYLE SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ'<br>Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, "Elmalı her sene mübarek günlerde, dini ve tarihi zenginliklerini binlerce misafiri ağırlayarak yaşayan kadim bir şehrimizdir. Her yıl kutsal ramazan ayı ve öncesinde binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan şehrimizin kutsal mekanları bu yıl maalesef koronavirüs nedeniyle sessizliğe büründü. Üzerinde hüzün var. Bizler bu süreçte misafirlerimizi kabul edemesek de çalışmalarımıza ara vermeden devam etmekteyiz. Salgın sonunda misafirlerimize daha iyi bir Elmalı ziyareti sunmanın çabası içerisindeyiz. Şehrimizin tüm kutsal mekanlarında gerekli resesyon çalışmalarını sürdürüyoruz. İnşallah dünyamıza kabus yaşatan bu zor günleri birlikte ve beraberlik içinde atlattıktan sonra herkesi kadim şehrimiz Elmalı'nın tarihi, kültürel ve manevi değerlerini görmeye, tarihe tanıklık etmek üzere kadim şehrimize bekliyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR<br>2020-05-12 08:03:28<br>

