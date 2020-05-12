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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Antalya'da 'Mavi Kelebek' uyuşturucu çetesine 24 tutuklama

DHA

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 'Mavi Kelebek' adlı uyuşturucu çetesinin 24 üyesi yakalanıp, tutuklandı. Tutuklananlar arasında geçen günlerde 4 aylık bebeğinin boğazına bıçak dayayan E.Ş. ile DHA'ya açıklama yapan annenin tedavi edilmesini istediği oğlu G.G. de yer aldı. Manavgat'ta kendilerine 'Mavi Kelebek' adını veren bir grubun organize suç örgütü kurarak çocukları ve gençleri uyuşturucu maddeye alıştırdığı ve onlara çeşitli kimyasal maddelerin de olduğu uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine 4 ay önce İl Jandarma...

Antalya'da 'Mavi Kelebek' uyuşturucu çetesine 24 tutuklama

<br>Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 'Mavi Kelebek' adlı uyuşturucu çetesinin 24 üyesi yakalanıp, tutuklandı. Tutuklananlar arasında geçen günlerde 4 aylık bebeğinin boğazına bıçak dayayan E.Ş. ile DHA'ya açıklama yapan annenin tedavi edilmesini istediği oğlu G.G. de yer aldı.<br>Manavgat'ta kendilerine 'Mavi Kelebek' adını veren bir grubun organize suç örgütü kurarak çocukları ve gençleri uyuşturucu maddeye alıştırdığı ve onlara çeşitli kimyasal maddelerin de olduğu uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine 4 ay önce İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından jandarma ekipleri 2'si kadın olan 25 kişilik çetenin M.M., H.C., R.K., B.G., V.K., U.A., S.G., E.D., E.Ş., S.A., B.K., M.G., H.O., A.K., M.B., G.G., F.K., R.K., V.A., T.G., Ş.H., R.K., S.M. C.P. ve Z.E.'den oluştuğunu belirledi. Liderliğini M.M.'nin yaptığı çete üyelerinin Antalya ve Alanya'dan aldıkları çeşitli uyuşturucu maddeleri Manavgat'ta sattıklarını tespit etti. <br>İKİ OPERASYONDA 12 TUTUKLAMA<br>Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçe genelinde şüphelilere yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. İlk operasyonda yakalanan 7 kişi tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerin ifadeleri ve devam eden teknik ve fiziki takip sonrasında geçen hafta salı günü yapılan ikinci operasyonda ise aralarında çetenin elebaşı M.M.'nin de bulunduğu 5 kişi daha jandarma tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.<br>12 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI<br>Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son operasyon pazar günü saat 06.00 sıralarında gerçekleştirildi. İlçede çeşitli adreslere eşzamanlı düzenlenen baskınlarda 12 şüpheli daha gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün sağlık muayenesi ve parmak izlerinin alınmasının ardından Manavgat Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerle, bir grup şüpheli yakını arasında arbede yaşandı. Gazeteciler kendilerini tehdit ettiği gerekçesiyle bazı şüpheli yakınları hakkında suç duyurusunda bulundu.<br>EVLERİNDE ARAMA YAPILDI<br>Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 223 gram metamfetamin, 380 gram kubar esrar, 80 gram eroin ile 67 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan şüpheliler 'suç işlemek için örgüt kurmak', 'suç örgütüne üye olmak' ve 'uyuşturucu imal ve ticareti yapmak' suçlarından tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.<br>YENİ DOĞUM YAPTIĞI İÇİN ADLİ KONTROLLE BIRAKILDI<br>Şüphelilerden 11'i tutuklanırken, Z.E.'nin 7 gün önce doğum yapması ve bebeğinin hastanede kuvözde olması nedeniyle adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi.<br>BEBEĞİNİN BOĞAZINA BIÇAK DAYAMIŞTI, O DA ÇETE ÜYESİ ÇIKTI<br>Aynı operasyon kapsamında hakkında arama kararı bulunan son şüphelinin ise birlikte yaşadığı kadını darbederek, kaçırdığı 4 aylık bebeğinin boğazına bıçak dayayan E.Ş. olduğu belirlendi. E.Ş., geçen pazar günü bebeğini alıp kaçmaya çalışırken, Manavgat Yunus Emre Parkı'nda sıkıştırılmış, bebeğinin boğazına bıçak dayayıp öldürmekle tehdit etmiş ve polis tarafından bacağından vurularak yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.<br>ANNENİN 'KURTARIN' DİYE FERYAT ETTİĞİ GENÇ DE TUTUKLANDI<br>Yine bu operasyon kapsamında annesi Ayşe Gödek'in Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, kendisine eziyet çektirdiğini ve eve zarar verdiğini söylediği uyuşturucu bağımlısı oğlu G.G.'nin de tutuklananlar arasında bulunduğu belirlendi. G.G., dün şüphelilerle birlikte adliyeye getirildiği sırada, annesi Ayşe Gödek ve diğer yakınlarının, yaptıkları başarılı operasyon dolayısıyla jandarmayı alkışladığı görüldü.<br>'OĞLUMUN TEDAVİ EDİLMESİNİ İSTİYORUM'<br>G.G.'nin annesi Ayşe Gödek, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirterek, "Yalnız yaşayacak durumda değilim, ailem yok. Kardeşlerim destek oluyor. Oğlumun tedavi edilmesini istiyorum. Oğlum kristal kullanıyormuş ben bilmem, kristalmiş. Başka diyecek bir şeyim yok. Oğlumun tedavi edilmesini istiyorum. Ben götürdüm Antalya'ya. Durduramadık. Doktorlar da müsaade etti. O kendi şeyiyle çıktı geldi. Gelirken ayrı ayrı otobüslerde geldik. Kahrettik birbirimize. Geldi işte öyle doğru eve girmeden arkadaşlarının yanına gitti" dedi.<br>'HAKKINDAN GELEMEDİM'<br>G.G.'nin dayısı Himmet Tırşak da kendi oğlunun hamallık yaptığını ve uyuşturucu tuzağına düştüğünü ve 8 ay önce cezaevine girdiğini anlatarak, "Bu hamallık yaparken, kristal maddesine alıştırmışlar. 2 bin 500 lira maaşla çalışan biri bu işi yapar mı? Mutlaka alıştırdılar bunu, o da devam etti. Hakkından gelemedim. Bu çetenin eline düşmüş" diye konuştu. Yeğeni G.G.'nin en az 7 savcılıkta dosyası olduğunu da anlatan Himmet Tırşak, "Ben 7 aydır G.G.'nin ikamet ettiği evde kız kardeşimin yanında kalıyorum. Onun için evimi, işimi terk ettim" dedi. Tutuklanan G.G.'in ağabeyi Şevket Gödek'in 8 aydır cezaevinde olduğunu anlatan Tırşak, "Kardeşini kurtarmak için uğraştı olmadı. Ölümlü bir trafik kazasına karıştı, 8 aydır cezaevinde yatıyor" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN<br>2020-05-12 10:50:13<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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