Başkan Kuluöztürk: "Bu akşam 3600 ek gösterge için balkonlardayız"

SağlıkSen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, “Hemşireler Günü’nü kutlayacağımız bugün, tüm sağlık çalışanlarını kapsayan bir eylemin de başlangıcını yapacağız” dedi.

SağlıkSen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk ‘Hemşireler Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kuluöztürk mesajında, “Bu gece saat 21.00’da 3600 ek gösterge ve tüm sağlık çalışanlarına 1000 TL seyyanen zam için balkonlardayız. Ülke genelinde alkışlarımızla sesimizi hükümete duyurmayı hedefliyoruz. Başlangıcını ‘Hemşireler Günü'nde yapacağımız eylemimiz, hedefine ulaşıncaya kadar her pazar devam edecek” dedi.

Korona virüsle mücadele edilen bu günlerde tüm sağlık çalışanlarının çok önemli olduğunu ifade eden Kuluöztürk, “Bu yoğun sürecin en önemli parçaları arasında yer alan hemşirelerimiz bizler için çok değerli ve kendilerine çok şey borçluyuz. Her zaman cephe önünde mücadele eden beyaz melekler, pandemide de canları pahasına görevlerini yerine getirmeyi sürdürüyorlar, hayat kurtarmaya devam ediyorlar. Kundaktaki bebekten, yatağa mahkûm olmuş yaşlılarımıza kadar herkes için savaşıyorlar. Ancak tüm bu fedakârlıklarına rağmen ne hak ettiklerini alabiliyorlar ne de hak ettikleri değeri görebiliyorlar. İçinde bulunduğumuz salgın süresince tüm dünya insanlarının hemşirelere olan saygıları daha da arttı. Hemşirelerimiz, korona virüs salgının nedeniyle çocuklarından, eşlerinden, anababalarından ve sevdiklerinden haftalarca ayrı kaldılar. Tüm sağlık çalışanları gibi hemşirelerimiz de salgının başından bu yana büyük fedakârlıklar gösterdiler, büyük cefa çektiler. Onların bu özverili çalışmaları gerçekten takdire şayandır” ifadelerini kullandı.



Çözüm bekleyen sorunlar

Hemşirelerin sorunlarının çözümü için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Kuluöztürk, “Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Gazi Meclis’te Korona virüs salgınıyla ilgili yaptığı konuşmanın sonunda tüm milletvekillerinden sağlık çalışanları için alkış istemişti ve milletvekillerinin coşkulu alkışlarının sonunda, ‘Ama sadece alkış’ değil demişti. İşte bu cümle tüm sağlık çalışanlarının olduğu gibi hemşirelerin de umudu olmuştur. Siyasi iradeden beklediğimiz birçok iyileştirme vardır. Salgının ilk gününden bu yana ‘Hakkınızı ödeyemeyiz’ diyenler hemşirelerimizin hakkını ödeyebilirler. Sağlık – Sen ailesi olarak biz kendilerine önerilerde bulunmaya hazırız. Hemşirelerimizin alın terinin karşılığını alacağı bir döner sermaye sistemi oluşturulmalı. Sözleşmeli istihdama sonlandırılmalı ve vekil ebe – hemşireler, kamu dışı çalışanlar kadroya geçirilmeli. 3600 ek gösterge çıkarılmalı. Performans kesintilerine son verilmeli. Sağlıkta Şiddet Yasası tavizsiz bir şekilde işletilmeli. Lisans tamamlama hakkı 2014 sonrası mezunlara da tanınmalı. İcap nöbeti ücretleri kesintisiz ve eksiksiz ödenmeli. Belirttiğimiz bu sorunların çözümüne öncelik verilmesi büyük öneme sahiptir” dedi.



"Seslerini hükümete duyuracaklar"

Sendika olarak tüm sağlık çalışanlarının beklentilerini hükümete duyurmak için Türkiye genelinde bir eyleme başlayacaklarını belirten Kuluöztürk, “Sağlık Sen ailesi olarak ‘Hemşireler Günü’nü kutlayacağımız bugün, tüm sağlık çalışanlarını kapsayan bir eylemin de başlangıcını yapacağız. Gece saat 21.00’da 3600 ek gösterge ve tüm sağlık çalışanlarına 1000 TL seyyanen zam için balkonlardayız. Tüm ülke genelinde alkışlarımızla sesimizi hükümete duyurmayı hedefliyoruz. Başlangıcını ‘Hemşireler Günü'nde yapacağımız eylemimiz hedefine ulaşıncaya kadar her pazar devam edecek. Tüm vatandaşlarımızı da kahramanlarına destek olmaları için balkonlara bekliyoruz” diye konuştu.



