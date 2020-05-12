Kepez’den iki mahalleye rekor yeşil alan

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kepez’den iki mahalleye rekor yeşil alan

İHA

Kepez Belediyesi, sınırdaş olan Teomanpaşa ve Düdenbaşı mahallelerine son 11 yılda 144 bin metrekare yeşil alan kazandırdı.

Kepez’den iki mahalleye rekor yeşil alan

Kepez Belediyesi, sınırdaş olan Teomanpaşa ve Düdenbaşı mahallelerine son 11 yılda 144 bin metrekare yeşil alan kazandırdı.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, imara uygun yapılaşmasını sağladığı Teomanpaşa ve Düdenbaşı mahallelerini, yeşil alan yatırımında da yüzünü güldürdü.
İlçede kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için ağaç dikimini ve yeni park yatırımlarını artırarak sürdüren Kepez Belediyesi, sınırdaş olan bu iki mahallede rekor düzeyde yeşil alan çalışması gerçekleştirdi.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü, son 11 yılda Düdenbaşı Mahallesi’nde 14, Teomanpaşa Mahallesi’nde ise 16 park inşa etti. İki mahallede, 30 park alanı, orta refüj düzenlemesi ve Gazi Bulvarı peyzaj çalışmasıyla birlikte toplamda 144 bin metrekare yeşil alan oluşturuldu.
 
Sınırdaş iki mahalleye yeni yeşil alan
Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Teomanpaşa ve Düdenbaşı mahallelerinde 2019’da başlattığı yeşil alan çalışmalarını da tamamladı. Teomanpaşa Mahallesi Osman Serdengeçti Caddesi’ndeki 1280 metrekarelik alan, çim ekimi ve çeşitli meyve ağaçlarının dikimiyle yemyeşil bir bahçe haline getirildi. Düdenbaşı Mahallesi 2327 Sokak, 1280 metrekare alan üzerine inşa edilen parkta, üzeri kapalı ve açık ahşap oturma mobilyaları, açık hava spor aletleri ve çocuk oyun elamanları bulunuyor. Çim ekilen parka, çeşitli türde ağaç ve bitki de dikildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Kuluöztürk: "Bu akşam 3600 ek gösterge için balkonlardayız"
YEREL HABERLER Başkan Kuluöztürk: "Bu akşam 3600 ek gösterge için ...
Muratpaşa’da 426 kişiye evde bakım hizmeti
YEREL HABERLER Muratpaşa’da 426 kişiye evde bakım hizmeti
Ceza yiyecekleri korkusuyla girdikleri kontrol noktasından hediye kaskla çıktılar Kaskı ile kontrole giren sürücü: "Bilseydim kasksız gelirdim" Gözde turizm merkezinde kask kuyruğu Belediye, "Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var" projesine 100 kaskla destek verdi
YEREL HABERLER Ceza yiyecekleri korkusuyla girdikleri kontrol ...
Antalya'da 'Mavi Kelebek' uyuşturucu çetesine 24 tutuklama
YEREL HABERLER Antalya'da 'Mavi Kelebek' uyuşturucu çetesine 24 ...
ATSO kalitesini taçlandırdı
YEREL HABERLER ATSO kalitesini taçlandırdı
Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi
YEREL HABERLER Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi
Almanya'dan ilik bekleyen Yağmur'a korona engeli
YEREL HABERLER Almanya'dan ilik bekleyen Yağmur'a korona engeli
'Kadim şehir' Elmalı'nın tarihi ve dini mekanlarında sessizlik
YEREL HABERLER 'Kadim şehir' Elmalı'nın tarihi ve dini mekanlarında ...
Alanya ve Türkiye'nin gönüllü tanıtım elçisi 'Anastasia yenge'
YEREL HABERLER Alanya ve Türkiye'nin gönüllü tanıtım elçisi ...
Antalya'da korkunç kaza...Havada taklalar atıp metrelerce ileri uçtu Motosiklet sürücüsü bu kazadan yaralı kurtuldu
YEREL HABERLER Antalya'da korkunç kaza...Havada taklalar atıp ...
Eski eşini silahla yaralayan sanığa ev hapsi cezası
YEREL HABERLER Eski eşini silahla yaralayan sanığa ev hapsi cezası
Alanyaspor'da hazırlıklar 2 grup halinde sürüyor
YEREL HABERLER Alanyaspor'da hazırlıklar 2 grup halinde sürüyor
Alanyaspor’un hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Alanyaspor’un hazırlıkları sürüyor
Başsavcılık itiraz etti, karısını kasığından vurup adli kontrol cezası alan eski eşe ev hapsi verildi Koca dehşeti yaşayan kadının gözü yaşlı yardım talebi ev hapsi getirtti
YEREL HABERLER Başsavcılık itiraz etti, karısını kasığından vurup ...
Vali Karaloğlu'ndan çocuklara çikolata kütüphanesi kampanyası
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu'ndan çocuklara çikolata kütüphanesi ...
Sahilde güneşlenirken yakalandı, ceza yazan polise 'hak ettik' dedi
YEREL HABERLER Sahilde güneşlenirken yakalandı, ceza yazan polise ...
Alanya’da 2 motosiklet çarpıştı: 1’i polis 2 yaralı Aniden yola çıkan motosiklet kazaya neden oldu
YEREL HABERLER Alanya’da 2 motosiklet çarpıştı: 1’i polis 2 ...
Alanya'da berber ve kuaförlere açılış destek paketi
YEREL HABERLER Alanya'da berber ve kuaförlere açılış destek paketi
16 yaşındaki genci arkadaşı bacağından bıçakladı
YEREL HABERLER 16 yaşındaki genci arkadaşı bacağından bıçakladı
Antalya’da bin 400 berber zamlı tarifeyle ‘makas’ dedi Müşteriler alınan tedbirlerden memnun kalırken, tıraş fiyatlarındaki yüzde 80’e varan artış dikkat çekti
YEREL HABERLER Antalya’da bin 400 berber zamlı tarifeyle ‘makas’ ...
Engellinin ölümü şüpheli bulunup, inceleme başlatıldı
YEREL HABERLER Engellinin ölümü şüpheli bulunup, inceleme başlatıldı
ASAT 'tan zam ve kademeli artış açıklaması ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt: “ Tüm giderlere rağmen suya herhangi bir zam, kademe artışı yapılmamıştır” “ Yakın zamanda da yapılması düşünülmüyor” “ Pandemi başladığı günden itibaren suyu kesilmiş olanların suyu açılırken, borçtan dolayı ise su kesimi yapılmadı” “100 bine yakın abonemiz bu su kesilmemesinden faydalanmıştır. 15 bine yakın alacaklı olduğumuz, icra takibinde olan abone işlemleriyle ilgili bütün tahakküklerimiz durdurulmuştur”
YEREL HABERLER ASAT 'tan zam ve kademeli artış açıklaması ASAT Genel ...
Antalya'da, tedbirle açılan AVM'lerde yoğunluk olmadı
YEREL HABERLER Antalya'da, tedbirle açılan AVM'lerde yoğunluk olmadı
Başkan Tütüncü, sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü, sokak hayvanlarını unutmadı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X